Кому из мужчин могут повторно выдать повестку в ТЦК во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине с 24 февраля 2022 года продолжаются всеобщая мобилизация и военное положение, во время которых военнообязанных мужчин мобилизуют для борьбы с агрессией РФ. Часть украинцев попадает в армию добровольно, а есть и те, кого призывают, выдавая повестки.

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Территориальные центры комплектования и социальной поддержки осуществляют доукомплектование Сил обороны и восстановление потерь в подразделениях в соответствии с секретными мобилизационными планами. OBOZREVATEL собрал разъяснения о том, почему некоторых вызывают в ТЦК повторно.

Всеобщая мобилизация и военное положение в Украине продлены до 18 августа 2023 года, что означает, что все ресурсы должны направляться для обороны страны. Как пояснил руководитель Львовского областного ТЦК и СП полковник Александр Тищенко, на второй год полномасштабной войны добровольцев в военкоматах не большинство, поэтому уполномоченные работники выдают повестки всем мужчинам от 18 до 60 лет, чтобы выполнять мобилизационные планы.

"Потребности есть во всех военных специальностях – это пехота, танкисты, артиллеристы, летчики, а также десантники. Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности, мы направляем людей в соответствующие такие учреждения", – пояснил он.

Кому нужно идти в ТЦК в случае повторного вручения повестки?

Весной в Украине внесли изменения в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки по вручению повесток. Теперь ТЦК могут вручать повестки мужчинам вне зависимости от места воинского учета – в тех районах или областях, где они их остановили.

Факт надлежащего вручения повестки означает, что военнообязанный должен явиться в указанное время в указанное место. Если мужчина уже приходил в ТЦК и уточнил свои данные, то они заносятся в электронную базу, а он может получить документ об отсрочке от мобилизации.

Бывают случаи, когда мужчины после уточнения данных и прохождения ВВК не мобилизовали сразу. Если такой человек нужен на фронте, он получит мобилизационное распоряжение.

Кроме того, Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов предусмотрено, что мужчины лично в течение семи дней должны сообщать об изменении места жительства, работы, контактных данных, семейного положения и состояния здоровья. А еще раз в год подтверждать право на отсрочку, если таковая у них есть.

Не все это делают, поэтому ТЦК сами проверяют, не изменились ли данные. Кроме того, те, кто проходил ВВК, должны знать, что ее решение имеет силу в течение года, а через год представители ТЦК могут снова выдать повестку на прохождение медкомиссии.

Мужчины, которых забронировали на работе, становятся на спецучет в ТЦК, и его работники имеют право проверять таких забронированных в соответствии с Положением о ТЦК и СП.

Снятые и исключенные с воинского учета мужчины могут быть возвращены на учет и мобилизованы, если их не запрещено призывать в армию и признаны годными к службе по решению ВВК.

Так, повторные повестки могут получать мужчины, которые:

– не уточнили изменение учетных данных;

– не уточняли учетные данные год и больше времени;

– проходили ВВК год и более назад;

– имеют отсрочку – для актуального наличия обстоятельств;

– забронированные на работе во время мобилизации;

– признаны непригодными или сняты с воинского учета для уточнения оснований такого решения.

О том, какие документы нужно брать в ТЦК после получения повестки – читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, законодательство Украины предусматривает мобилизацию тех, кто не проходил срочной службы в армии. В то же время, такие лица обязательно должны пройти подготовку (от 7 до 20 дней), прежде чем отправляться в воинскую часть.

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