Новости Украины: Зеленский не поедет в Москву, а Кремль предупредили о проигрыше в случае атаки

Президент Украины Владимир Зеленский не примет предложение своего коллеги Владимира Путина поехать на переговоры в Москву.

В то же время в МВД Украины предупредили Россию о проигрыше в случае вторжения. В субботу, 24 апреля, произошли и другие значимые события. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:

Владимир Зеленский не примет предложение президента России Владимира Путина и не поедет в Москву на переговоры. Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Любое вторжение на украинскую территорию – заранее проигрышное для России, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

На базе оккупантов под Донецком дотла сгорел ЗРК "Оса". Также там оказалось много другой поврежденной техники.

Одесская область, согласно решению комиссии по ТЭБ и ЧС, с воскресенья, 25 апреля, перейдет из "красной" зоны карантина в "желтую".