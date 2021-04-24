Новости Украины: Зеленский не поедет в Москву, а Кремль предупредили о проигрыше в случае атаки

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Общество
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Любое вторжение на украинскую территорию – заранее проигрышное для России, заявили в МВД

Президент Украины Владимир Зеленский не примет предложение своего коллеги Владимира Путина поехать на переговоры в Москву.

В то же время в МВД Украины предупредили Россию о проигрыше в случае вторжения. В субботу, 24 апреля, произошли и другие значимые события. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:

  • Владимир Зеленский не примет предложение президента России Владимира Путина и не поедет в Москву на переговоры. Об этом сообщил вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

  • Любое вторжение на украинскую территорию – заранее проигрышное для России, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

  • На базе оккупантов под Донецком дотла сгорел ЗРК "Оса". Также там оказалось много другой поврежденной техники.

  • Одесская область, согласно решению комиссии по ТЭБ и ЧС, с воскресенья, 25 апреля, перейдет из "красной" зоны карантина в "желтую".

  • Один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес получил тяжелую травму во время тренировки, в связи с чем пропустит Евро-2020.

  • В центре Днепра в упор расстреляли водителя внедорожника Land Cruiser 200. Пострадавший умер в машине "скорой". Им оказался представитель азербайджанской диаспоры Анар Мамедов, которого связывают с криминальными кругами в Кривом Роге.

  • В Черкассах народный депутат от "Слуги народа" Олег Арсенюк устроил драку в кафе, вследствие которой получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы головы.

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