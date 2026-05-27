Одна знакомая написала, что убить дракона мало, важно самому не превратиться в дракона. И, кажется, обиделась на мой комментарий, что мне глубоко по*б*ть, во что я превращусь, пока буду убивать дракона. Ибо первое и главное в этом кейсе – это выжить, а не заниматься п**достраданиями, сохранил ли я человечность и гуманизм, стоя по колено в драконьей крови и кишках.

Эта обида тем более странная, что этот самый автор в предыдущих постах очень правильно разложила по полочкам, как умело россияне ведут против нас психологическую войну и засоряют наше пространство своими нарративами и ИПСО.

Но эта дилемма дракона, как убив дракона не стать драконом самому – это же все выдумано россиянами и служит их целям! Мы дракон, говорят туземцам русские. Мы страшный, негуманный монстр, который убивает. Но вы не можете бороться против нас, потому что вы же не такие! Вы же не монстры, как мы! Просто сдайтесь нам, а мы вас будем понемногу убивать. Не всех, по одному человеку в день. А остальные будут жить. Поэтому живите себе спокойно и не восставайте. Потому что как восстанете и убьете дракона, который вас ест, сразу сами станете драконом! Подумайте, если убьете дракона, вы станете такими же мерзкими убийцами, как мы! Вам это нужно?

И это максимально тупое на*б*лово, замаскированное под гуманизм, очень неплохо работает на людей, которые прожили большую часть жизни в русской культуре. Потому что она вся просто пропитана вот этим псевдогуманизмом и идеями подставить правую щеку, когда ввалили по левой. Весь гуманизм русской культуры направлен на подчинение слабонервных, которые оправдывают свое нежелание сопротивляться гуманизмом.

Нет, мои дорогие, я еб*л! Я хочу жить. А потому я стану не просто драконом, я стану чертом лысым, но заеб*шу московского дракона любой ценой. И пусть они потом меня боятся, чтобы я не пришел к ним и не сделал с ними то, что они делали с нами.

Каким буду я после победы меня волнует гораздо меньше, чем выжить. И если, чтобы убить дракона мне надо стать еще более страшным драконом, я без колебаний стану и убью всех, кто пришел за мной.

А уже потом, когда наша страна будет в безопасности, я буду разбираться, кем я стал и что с этим делать. И как-то справлюсь, не сомневайтесь!

Освобождайтесь от российского влияния! Снимайте российские очки псевдогуманизма и бейтесь за себя и свои семьи. Покончите с культурой оккупанта! Перестаньте говорить на языке оккупантов, перестаньте читать книги оккупантов, перестаньте слушать спикеров оккупантов. Потому что все, что они производят, служит одной цели: поработить вас и сломать вашу волю к сопротивлению. Поэтому культуру оккупанта – на помойку!

И не обижайтесь на меня, пожалуйста, когда я говорю, что дилемма убитого дракона – ложная. Это искренняя правда и эту дилемму придумал сам дракон, чтобы править нами вечно. Единственный выход – убить дракона. Любым путем и любой ценой.