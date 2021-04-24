Одесская область выйдет из 'красной' зоны карантина: названа дата

В Одесской области с воскресенья, 25 апреля, отменяют карантин "красной" зоны. Решением комиссии по ТЭБ и ЧС регион переводят в "желтую" зоны.

Отмечается, что оно было принято на внеочередном заседании. Об этом в субботу, 24 апреля, на своей странице в Facebook сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал, что шесть регионов Украины выйдут из "красной" зоны на следующей неделе.

Отметим, что в Украине не планируют вводить дополнительные карантинные ограничения из-за COVID-19 на Пасху, сообщил глава Минздрава Максим Степанов. В то же время в министерстве озвучили ряд организационных рекомендаций для религиозных заведений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил режим адаптивного карантина до 30 июня, а также сделал послабления для тех, кто будет сдавать единый государственный квалификационный экзамен.