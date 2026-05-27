Слава Україні!

Слава захисникам України та усієї сучасної цивілізації!

Новости из США. Вторник, 26 мая 2026

"Реакция" Рубио на варварскую ракетную атаку на Киев (лучше бы молчал)

Трамп ищет выхода из своего стратегического провала – войны с Ираном

* Россия в ночь на воскресенье осуществила очередную варварскую атаку на Киев, одну из самых варварских за все время войны. Соединенные Штаты Америки в лице своего 47-го президента, его государственного секретаря, их Госдепартамента промолчали. Для них того, что произошло, "не было". Они "не заметили".

Впрочем, они не замечают российских атак уже больше года (около года назад Госдепартамент опубликовал очень короткое "сожаление" после очередной атаки), лишь в ответ на просьбы журналистов отреагировать, говорят: нехорошо, но что тут необычного, эти бьют по тем, а те бьют в ответ, поэтому мы хотим, чтобы война закончилась.

И на этот раз реакция не отличалась. Сначала молчание. В ответ на атаки. В ответ на звонок лаврова Рубио то ли с советом, то ли с требованием эвакуировать американское посольство из Киева. И лишь в ответ на вопрос журналиста Рубио вынужден был что-то сказать. Уж так старался, чтобы не выйти из роли "нейтрального миротворца".

Американский журналист спросил Рубио перед его отлетом из Индии:

"Можно спросить вас о вашем разговоре с Лавровым? В официальном сообщении говорилось, что он — что он призвал США вывести персонал из Киева. Вы обсуждали с ним удары? Что вы можете сказать в связи с этими массированными российскими ударами по Киеву — одними из самых масштабных за все время войны?".

И вот что Рубио ответил:

"Что ж, они разослали уведомление во все посольства, и, полагаю, он просто позвонил мне лично, чтобы сообщить — ведь они предупредили все посольства: Киев станет очень опасным местом. Впрочем, Киев уже на протяжении многих лет является весьма опасным местом". "Что ж, именно так и развиваются подобные войны. Я имею в виду, что они лишь продолжают обостряться. Следует мощный удар с одной стороны — и в ответ наносится еще более мощный удар; именно так раскручивается эта спираль насилия, и процесс продолжается. И именно поэтому эту войну необходимо прекратить. Послушайте: всякий раз, когда мы наблюдаем эти массированные удары — с той или иной стороны, — это служит напоминанием о том, насколько ужасна эта война; она длится уже дольше, чем Вторая мировая, и ей пора положить конец. Соединенные Штаты готовы и преисполнены решимости сделать все возможное, чтобы способствовать прекращению этой войны. И мы надеемся, что в какой-то момент представится возможность, когда мы снова сможем сыграть эту роль". "В данный момент никаких активных — скажем так, запланированных — переговоров с Украиной не ведется, однако США всегда готовы сыграть конструктивную и полезную роль, если такая возможность представится".

Нет для Рубио ни агрессора, ни жертвы агрессии. Нет террористической чекистской банды, сделавшей государство орудием своих преступлений. Нет военного преступника путина, возглавляющего эту банду. А есть абстрактные две стороны, которые непонятно почему наносят друг по другу удары. И какая-то "конструктивная и полезная роль", которую он отводит США в качестве "нейтрального миротворца".

"Маленький Марко", как называл его в 2016 году Трамп, когда Рубио пытался бороться с Трампом за выдвижение в президенты и в свою очередь называл Трампа мошенником. Человек без чувства собственного достоинства, без совести и без морали. Мечтающий сам стать президентом и делающий все возможное, чтобы верно служить 47-му президенту, чтобы вдруг тот не заподозрил его в недостаточной лояльности.

Стыд и позор.

Что касается угроз российского диктатора и его подручных опричников, то в них нет ничего нового. Никакого воздействия ни на кого эта низкопробная пропаганда не оказала. Ни одна страна своих дипломатов из Киева не эвакуировала и не собирается этого делать.

* Трамп продолжает поиски выхода из войны с Ираном. Ему очень хочется как можно скорее подписать с Ираном какой-нибудь документ, который он объявит своей победой. Он уже объявлял в субботу и в воскресенье, что вот-вот, уже в основном обо всем договорились. Но Иран не спешит.

Как сообщают американские СМИ, этот предполагаемый документ – меморандум, согласно проекту которого будет открыт для судоходства Ормузский пролив, США прекратят блокаду иранских портов, будет соблюдаться прекращение огня, включая войну Израиля с Хезбаллой, и затем в течение 60 дней будут вестись переговоры об иранской ядерной и ракетной программах.

Пока же США превентивно атаковали иранские средства ПВО (которые, как утверждал глава Пентагона Хегсет, уже уничтожены), поскольку их радары "вели" находившиеся в воздухе американские самолеты. А Иран угрожает ответными ударами.

Давайте проанализируем, какие цели войны провозглашал Трамп в своем видеообращении в ночь на 28 февраля, опубликованном в его социальной сети Truth Social, и что в реальности достигнуто.

Трамп охарактеризовал данную операцию как имеющую пять основных целей:

1) Устранение того, что он назвал "неминуемыми угрозами" для Соединенных Штатов и их союзников.

В чем состояли "неминуемые угрозы" для США, президент не сказал ни тогда, ни позднее. Ни он, ни его министры не объяснили этого до сих пор.

2) Уничтожение или серьезное ослабление ядерной и ракетной программ Ирана. Трамп утверждал, что Иран движется к обретению потенциала ядерной державы и разрабатывает ракеты, которые со временем могут создать угрозу для континентальной части США. Он представил эту кампанию как превентивную войну, призванную остановить Иран до того, как он станет обладателем ядерного оружия.

Иранский ядерный потенциал остался неизменным. Иран располагает 500 кг урана обогащенного до 60%, чего достаточно, чтобы изготовить несколько ядерных бомб и еще 10.5 тонн менее обогащенного урана, который можно быстро обогатить до 60%. Иранский ракетный потенциал уменьшился, но как сообщают американские СМИ со ссылками на источники в разведке и как следует из вопросов, задававшихся сенаторами и конгрессменами демократами на слушаниях в обеих палатах Конгресса, Иран сохранил минимум половину своего ракетного потенциала. Это относится и к запасу баллистических ракет, и к мобильным пусковым установкам для них и к возможностям производить и ракеты, и пусковые установки.

3) Нейтрализация военной инфраструктуры и сети прокси-сил иранского режима.

Прокси-силы иранского режима не были нейтрализованы. ХАМАС контролирует почти половину Газы и не собирается разоружаться. Хезболла ведет войну с Израилем и, судя по всему, у нее остается существенный потенциал для продолжения этой войны.

4) Оказание давления на иранский режим с целью принуждения его к капитуляции или краху. Трамп напрямую обратился к бойцам корпуса стражей исламской революции (КСИР) с призывом "сложить оружие", пообещав им неприкосновенность. В противном случае, предупредил он, их ждет "верная смерть". Это свидетельствовало об ожидании того, что силовой аппарат режима может расколоться под военным давлением.

Капитуляция не произошла. Силовой аппарат режима не раскололся. У режима обновился состав "политбюро" в результате ликвидации ряда его лидеров во главе с верховным лидером, но сущность режима не изменилась. Более того, судя по всему, роль КСИР в этом режиме существенно возросла, и в результате режим стал более жестким.

5) Содействие смене режима, инициированной самим иранским народом. Трамп прямо обратился к народу Ирана. Он заявил, что после завершения военной кампании иранцы должны "взять власть в свои руки", назвав это, возможно, "единственным шансом для многих поколений".

Трамп этим давал понять: ожидаемым итогом войны должна стать смена режима. Это и было на самом деле главной целью войны. Но эта главная цель не достигнута. Она и не могла быть достигнута, поскольку в результате бомбардировок и ракетных ударов такие идеологические диктатуры, как в Иране, не падают.

После того видеообращения Трампа в ночь на 28 февраля произошло и то, чего 47-й президент вообще не предвидел. Иран заблокировал Ормузский пролив. Несмотря на то, что как уверял многократно Трамп и его глава Пентагона Хегсет, иранский флот лежит на дне моря. Но, как оказалось, флот для блокады Ормузского пролива не нужен. А вместе с Ормузским проливом Иран заблокировал и 20% мирового импорта нефти и сжиженного газа, и 30% мирового импорта удобрений. Это привело к значительному росту цены на нефть, на все энергоносители, на электроэнергию, на удобрения и сельхозпродукцию, к раскручиванию инфляции во всех странах мира, в первую очередь развитых странах, в том числе, естественно, в самих США. Подорожание всего ведет к замедлению экономики, а, значит, грозит стагфляцией – инфляцией вместе с отсутствием экономического роста.

Именно это стало главной проблемой 47-го президента, поскольку он такого развития событий не ожидал. А за пять месяцев до выборов в Конгресс для него это становится экзистенциальной проблемой – рост инфляции – это прямая дорога для Трампа и республиканцев к поражению на выборах в Конгресс.

Именно открытием Ормузского пролива Трамп сейчас озабочен больше всего. Но решить эту проблему по-прежнему не может.

Когда страна, начавшая войну, не может достичь никаких стратегических целей, которые она перед собой ставила, это означает, что она потерпела стратегический провал. Именно так оценивают на сегодняшний результаты войны с Ираном законодатели демократы, члены комитетов обеих палат по вооруженным силам и разведке, о чем говорят представителям администрации и армии на открытых слушаниях.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 970 дней.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.