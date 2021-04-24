Нардеп от 'Слуги народа' устроил драку в кафе и требовал продолжения банкета

В пятницу вечером, 23 апреля, в Черкассах на территории развлекательного комплекса "Бочка" произошел конфликт и как следствие – драка между народным депутатом Украины, членом фракции "Слуга народа" Олегом Арсенюком и 33-летним местным жителем.

Нардеп получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, а другой мужчина – также тяжелые травмы головы, рук и ног. Пострадавших доставили в больницу и оказали соответствующую помощь, а затем отпустили домой. Об этом OBOZREVATEL сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, после обеда, устроенного по случаю годовщины аварии на ЧАЭС, Арсенюк и его знакомый напали на местного жителя и нанесли несколько ударов.

По словам пострадавшего, изначально он увидел конфликт между администратором заведения и депутатом, в ходе которого тот протестовал против прекращения работы кафе и требовал продолжения обслуживания клиентов.

Происшествие зарегистрировали в журнале уголовных правонарушений и на данный момент полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Коротко о политике:

Олег Арсенюк – украинский политик, коммерческий директор предприятия. Народный депутат Украины 9-го созыва.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, председатель подкомитета по вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в зале Верховной Рады Украины народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский напал на коллегу по фракции Гео Лероса. Инцидент произошел из-за их коллеги Ирины Верещук.