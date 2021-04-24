Ключевой нападающий сборной Украины получил тяжелую травму и пропустит Евро-2020

Один из ключевых форвардов "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес на тренировке перед матчем 23-го тура чемпионата Украины против "Александрии" получил разрыв крестообразной связки колена.

Как сообщает пресс-служба "горняков", на следующей неделе Мораесу предстоит операция. По предварительным оценкам медицинского департамента клуба, восстановление футболиста займет около 6 месяцев и игрок пропустит чемпионат Европы-2020.

34-летний Мораес в текущем сезоне в Премьер-лиге забил 6 голов в 17 поединках, преодолел рубеж в 100 мячей в турнире и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Уроженец бразильского Сан-Паулу Жуниор Мораес 18 марта получил украинский паспорт и был приглашен в сборную Украины.

Уже через три дня игрок дебютировал за "желто-синих" в игре отбора Евро-2020 с Португалией, а 25 марта вышел в стартовом составе в матче с Люксембургом.