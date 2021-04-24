В МВД предупредили РФ о проигрыше при попытке вторжения в Украину

Все подразделения Министерства внутренних дел Украины находятся в готовности к любому сценарию развития агрессии со стороны России, в том числе и к возможным попыткам полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

Такое заявление в пятницу, 23 апреля, сделал советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире канала "Украина 24". Его слова приводит пресс-служба министерства.

"Любое вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное", – отметил Шкиряк.

Советник министра отметил, что к конфликту на Донбассе сейчас приковано внимание всего мира. Украина стремится решить его дипломатично и предпринимает все возможные для этого шаги.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил о том, что отвод войск от украинской границы не меняет стратегической политики России в отношении Украины.

Нардеп Алексей Гончаренко считает, что опасность вторжения российских войск в Украину вернется через несколько месяцев после саммита Россия – США, который должен состояться летом. В то же время экс-депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков заявил, что россияне не хотят и боятся войны, а президент РФ Владимир Путин пошел на стягивание войск к Украине для манипуляций Западом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.