В МВД предупредили РФ о проигрыше при попытке вторжения в Украину
Все подразделения Министерства внутренних дел Украины находятся в готовности к любому сценарию развития агрессии со стороны России, в том числе и к возможным попыткам полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.
Такое заявление в пятницу, 23 апреля, сделал советник главы МВД Зорян Шкиряк в эфире канала "Украина 24". Его слова приводит пресс-служба министерства.
"Любое вторжение вооруженных сил России на украинскую территорию для них заранее проигрышное", – отметил Шкиряк.
Советник министра отметил, что к конфликту на Донбассе сейчас приковано внимание всего мира. Украина стремится решить его дипломатично и предпринимает все возможные для этого шаги.
Напомним, ранее Леонид Кравчук заявил о том, что отвод войск от украинской границы не меняет стратегической политики России в отношении Украины.
Нардеп Алексей Гончаренко считает, что опасность вторжения российских войск в Украину вернется через несколько месяцев после саммита Россия – США, который должен состояться летом. В то же время экс-депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гудков заявил, что россияне не хотят и боятся войны, а президент РФ Владимир Путин пошел на стягивание войск к Украине для манипуляций Западом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об отводе войск Южного и Западного военных округов, которые якобы "проводили учения" вблизи границ Украины и в оккупированном Крыму.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал такой шаг, однако отметил, что страна все равно остается на чеку.
Расследователи Conflict Intelligence Team считают, что заявления об отводе войск от границы Украины не исключают угрозу вторжения.