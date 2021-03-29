Новости Украины: организатор "референдума ДНР" проходит в Раду, а в Киеве найден убитым активист

Марина Лисничук Общество 09:25, 29.03.2021 Обновлено: 09:26, 29.03.2021

За прошедшие сутки в двух областях Украины состоялись довыборы депутатов в Верховную Раду, по предварительным результатам которых на Прикарпатье вырвался вперед кандидат от "Слуги народа", стронгмен Василий Вирастюк, а в Донецкой области – мэр Доброполья Андрей Аксенов. Именно он в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.

В то же время так называемые власти временно оккупированного Крыма решили выдвинуть иск о якобы водной блокаде полуострова трем гражданам Украины – депутатам ВРУ прошлых созывов Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему – Мустафе Джемилеву. OBOZREVATEL подготовил подборку и других самых важных новостей за 28 марта. Так:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Во Львове 22-летнему парню вынесли приговор за футболку с символикой СССР

Bellingcat установила россиян, причастных к жестоким пыткам в донецкой "Изоляции". Фото и детали

В Киеве проучили уличного музыканта, который пел песни Моргенштерна. Видео

В Киеве похитили и убили активиста и добровольца: полиция задержала трех подозреваемых

Страницы 8-летней Маханец и 13-летнего Пая удалили из Instagram