Новини України: організатор "референдуму ДНР" проходить у Раду, а в Києві знайдено вбитим активіста

Марина Ліснічук Суспільство 09:25, 29.03.2021 Оновлено: 09:26, 29.03.2021

Минулої доби в двох областях України відбулися довибори депутатів у Верховну Раду, за попередніми результатами яких на Прикарпатті вирвався вперед кандидат від "Слуги народу", стронгмен Василь Вірастюк, а на Донеччині – міський голова Добропілля Андрій Аксьонов. Саме він у 2014 році нібито організовував "референдум ДНР", а у 2018-му був оголошений у розшук за підозрою у підробці документів та корупції.

Водночас так звана влада тимчасово окупованого Криму вирішила висунути позов щодо нібито водної блокади півострова трьом громадянам України – депутатам ВРУ минулих скликань Андрію Сенченку і Рефату Чубарову, а також чинному – Мустафі Джемілєву. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 28 березня. Отож:

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