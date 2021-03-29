Арестович назвал главную задачу Украины на войне против России

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что главная задача Украины на войне с Россией на данный момент – прекратить гибель украинцев.

По его прогнозам, противостояние на востоке будет продолжаться еще очень долго. Об этом Арестович 28 марта сказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Противостояние с Россией – это очень и очень надолго. Наша задача – остановить военную составляющую, когда стреляют и гибнут, мы пытаемся это сделать", – отметил он.

Арестович добавил, что остановить войну на Донбассе можно политико-дипломатическим путем, по крайней мере, ее военную составляющую.

"Она не закончится на дипломатическом фронте, информационном и экономическом. Будут провокации спецслужб, соответствующая борьба, будет работа против нас внутри Украины, это долгая история", – сказал он.

Советник подчеркнул, что Украина не пойдет полностью на российские условия, поскольку прекрасно понимает, что это будет только началом дальнейшего движения "российского Молоха" на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трехсторонней контактной группы, на котором должны были обсуждать гибель четырех украинских военных на Донбассе, не состоялось.