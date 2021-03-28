Украина может получить истребители из Франции и США – СМИ

Франция может предложить Украине приобрести истребители Dassault Rafale для замены советских МиГ-29.

Как сообщает издание Intelligence Online со ссылкой на источники, продажа Украине истребителей будет одной из основных целей визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев в первой половине 2021 года.

"Макрон считает, что истребитель Rafalе от компании Dassault имеет все шансы победить в тендере", – сказано в сообщении.

В то же время, как пишет издание, США якобы также намерены представить в ближайшее время украинскому руководству многофункциональный истребитель F/A-18 от Boeing.

Напомним, ранее командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты. Речь идет о новом многофункциональный самолет поколения 4++, а затем и 5-го поколения.

"Рассматривается на первом этапе самолет типа Gripen и F-15. В дальнейшем, с углублением отношений со странами-партнерами, переход на современный самолет 5-го поколения F-35", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине испытали тактические беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые поступили на вооружение ВСУ.