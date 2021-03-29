Аксенов, который проходит в Раду после довыборов, организовывал 'референдум ДНР' и имеет паспорт РФ, – Казанский

Мэр Доброполья Андрей Аксенов, который по данным экзит-полов победил на довыборах в Раду в Донецкой области, в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.

Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Казанский в Facebook. По его словам, Аксенов якобы организовывал "референдум" в поселке Новодонецкое, где тогда был поселковым главой.

"На Youtube до сих пор можно найти эпическое видео Новодонецком, где поклонники ДНР из соседних городков благодарят Аксенову за то, что он организовал "референдум", и жалуются на своих городских глав, которые не стали заниматься сепаратизмом и "не дали им проголосовать", – написал Казанский.

Он отметил, что никто не заставлял Аксенова проводить "референдум ДНР", поскольку террористов в Доброполье и Новодонецком не было – город почти сразу взяли под контроль местные сторонники Украины, а затем подтянулись добробаты и военные.

После начала войны, как утверждает Казанский, Аксенов якобы убежал в оккупированный Россией Крым и получил там российский паспорт. Это подтверждается информацией базы данных Федеральной налоговой службы России.

В 2015 году Аксенов, как пишет Казанский, вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города.

А в 2018 его задержали по обвинению в коррупции – подделке документов, растрате имущества. После этого Аксенов бежал из страны и был объявлен в розыск. Позже вернулся, а свое отсутствие объяснил лечением.

На сайте Министерства внутренних дел, как свидетельствует фото, опубликованное Казанским, Аксенов числился, как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры.

Напомним, на довыборах в Верховную Раду Украины в 50 округе в Донецкой области, которые состоялись 28 марта, по данным экзит-пола, Аксенов получил 65,5% голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 28 марта, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов в Верховную Раду, а также повторные выборы в 186 местных советов.