За украинцев, которые публикуют фейки о COVID-19 и вакцинации, взялись суды: кого и как штрафуют

В Украине начали наказывать тех, кто распространяет через соцсети фейки о пандемии коронавируса и вакцинах. Правда, штраф за такое правонарушение мизерный. И часто суды и вовсе закрывают дела из-за недоказанности или истечения сроков для наказания.

Юристы говорят, на самом деле доказать в суде, что человек распространял в соцсетях неправдивую информацию, сложно. Однако и отказываться от борьбы с фейками нельзя.

Подробнее об этом в материале OBOZREVATEL.

Скоро в Коломыи состоится суд над женщиной, которая в Facebook писала неправдивые сообщения о вакцине от коронавируса, утверждая, что она якобы не прошла всех этапов испытаний.

На нее был составлен административный протокол по ст. 173-1. Если вина женщины в суде будет доказана, то ей грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов, 170-255 грн, либо исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

И это далеко не единственное дело против тех, кто пытается через интернет дать ложную или непроверенную информацию, касающуюся борьбы с пандемией.

На 170 грн суд оштрафовал жительницу города Яремче Ивано-Франковской области. Женщина в июле прошлого года разместила на своей страничке в Facebook публикацию, что якобы в Украине "американская вакцина от COVID-19 убила пятерых людей".

Статья оказалась неправдивой, поскольку в ней идет ссылка на заявление так называемого пресс-секретаря "народной милиции ЛНР". Женщина взяла ее на сайте неких "сторонников ренессанса Украины".

Подсудимая раскаялась, говорила, что распространила информацию, не дав ей нужной оценки, и просила сурово ее не наказывать.

В Волынской области суд рассматривал дело жительницы Горохова. Галина Г. в апреле прошлого года на своей страничке в Facebook разместила информацию о том, что мировая пандемия коронавируса – это фейк, а общенациональный карантин незаконный.

Женщина в суде оправдывалась, уверяла, что случайно нажала клавишу и в результате информацию распространила. Суд признал ее виновной и назначил штраф в 170 грн.

На Прикарпатье жителя Долинского района оштрафовали на 170 грн за то, что он в Facebook опубликовал неправдивое видео под названием "Он умер на руках у матери. В Украине полиция свернула шею парню за нарушение карантина".

Сам автор раскаялся, а свой поступок объяснил тем, что информацию увидел в соцсети на странице "Долина Авто майдан" и решил перекинуть ее в другую группу, чтобы пользователи знали, что это ложная информация.

В Киевской области штрафом в 170 грн наказали жительницу Богуславского района за то, что она в Facebook сообщила о гражданине, который "является членом семьи разносчиков коронавируса". На суде женщина признала свою вину и раскаялась.

В Донецкой области признали виновной в совершении административного правонарушения педагога из школы села Стародубовка за то, что она в соцсети в апреле прошлого года сообщила, что карантин решением правительства продлили до 21 мая 2020 года. Информация была недостоверной, на самом деле карантин продлили до 22 мая. Женщина вину признала, ей вынесли устное замечание.

Правда, чаще всего суды оставляют безнаказанными тех, кто публикует в соцсетях неправду. Причин несколько – вышли сроки для вынесения наказания. Или судьи считают, что вина не доказана.

Так, в Ивано-Франковске в городском суде в начале марта было рассмотрено дело местного жителя. Его обвиняли в том, что на своей страничке в Facebook он разместил статью, в которой говорилось о вреде ношения защитных масок.

Мужчина на суде пояснил, что не знает кому принадлежит эта статья, просто сделал репост со странички другого человека. Также он уверял, что никаких предупреждений от социальной сети о том, что эта информация неправдива, он не получал. Ответчик сообщил, что не имел никаких намерений сеять панику среди людей.

Суд решил дело закрыть.

В Ивано-Франковской области суд также рассматривал дело жительницы города Надворная. Она в Facebook еще в декабре прошлого года опубликовала неправдивую информация, касающуюся противоэпидемических мер. Женщина в своих действиях раскаялась. Суд признал ее виновной, однако дело закрыл, поскольку сроки наказания уже прошли (более трех месяцев).

Еще один житель Надворной, руководитель местной фирмы, обвинялся в том, что в Facebook в группе "Импичмент Зеленскому" в сентябре прошлого года разместил информацию о стремительном распространении коронавируса. По мнению суда, это могло вызвать панику среди населения. Судья признал ответчика виновным, однако дело закрыл из-за того, что сроки наказания уже истекли.

В Херсоне судили местного жителя за то, что он в апреле прошлого года разместил в Facebook неправдивую информацию о том, что инфекцию коронавируса распространяют сотрудники полиции, а также врачи во время проведения тестов. Правда, наказания виновный так и не получил, поскольку срок привлечения к ответственности истек.

В Чернигове суд рассматривал дело местного жителя, который в апреле прошлого года у себя на страничке в Facebook разместил фейк о ценообразовании на продукты питания во время пандемии. Ответчик на суд не явился. Однако судья решил, что состава преступления в действиях мужчины нет, и дело закрыл.

В Хмельницкой области местный предприниматель в апреле прошлого года разместил на своей страничке в Facebook несколько видеороликов, в которых приводятся неправдивые данные о распространении COVID-19. Однако суд дело вернул полиции на доработку, поскольку в протоколе не было указано, какие именно слухи распространял пользователь. Да и не все ролики были предоставлены суду.

Козельщинский районный суд Полтавской области не стал привлекать к ответственности методистку отдела образования местного ОТГ Светлану А. Женщина еще в феврале 2020 года распространила на своей страничке в Facebook фото неправдивой статьи с заголовком: "Коронавирус проник в ряды ВСУ, первые зараженные".

Суд посчитал, что репост фото названия этой статьи со ссылкой на первоисточник не является распространения неправдивой информации в виде слухов. К тому же, не понятно, о чем думала владелица этой странички, когда делала репост. И в чем собственно неправдивость информации. Чиновница на суд не явилась, и своей вины не признала. Дело закрыли.

В Хмельницкой области суд не нашел нарушения в действиях пенсионерки из Нетешин и дело против нее закрыл. Женщина в апреле 2020 года в группе "Шевченко, 2" в Viber опубликовала информацию якобы о существовании программы по сокращению населения планеты на 1 млрд. А также о том, что правоохранители и медики специально вакцинируют жителей города, чтобы заразить их коронавирусом.

На суде пенсионерка своей вины не признала. Заявила, что в соцсети прочитала статью о том, что кто-то собирается провести вакцинацию жителей города с целью заражения, и решила предупредить своих соседей по ОСББ.

Адвокат Андрей Вареник говорит, что на самом деле наказать человека за публикацию фейка, недостоверной информации в соцсетях достаточно сложно.

"Чтобы доказать вину человека, нужно чтобы его публикация вызвала какие-то негативные последствия. Если нет никакого вреда, нет никакой паники, то и привлекать его не за что. Тут еще важно понять, насколько убедительно он подает эту информацию. Не является ли это просто его оценочным суждением, личным пониманием, может, это его размышления, и он не претендует на истину в последней инстанции, он ничего не утверждает. Т.е. тут доказать что-то сложно, точно так же как и по иску о защите чести и достоинства", – говорит OBOZREVATEL Вареник.

Юрист отмечает, что действительно такие дела в судах откладываются в долгий ящик, учитывая загруженность. В результате время проходит, и они могут просто закрываться из-за истечения срока наказания.

Руслан Дейниченко, исполнительный директор общественной организации "СтопФейк" говорит, что сейчас социальные сети и мессенджеры стали мощным источником информации. И именно через них распространяются фейки, различная информация, способная повлиять на здоровье людей.

"Мы можем только как общественная организация помочь людям разобраться что правда, а что нет. Мы даем научно обоснованную точку зрения на лечение, диагностику, по крайней мере у людей появляется дополнительная информация. Мы помогаем Facebook делать так, чтобы эта неправдивая информация, которая касается вакцинации, коронавируса, не распространялась. Хотя бы в Facebook и Instagram. Но желательно чтобы соцсети и мессенджеры прикладывали больше усилий в этом направлении. Могу сказать, что на самом деле только Facebook и еще Youtube борются с фейками. Остальные сети, мессенджеры, к сожалению, нет. Но социальные сети должны больше делать для того, чтобы их площадки не были теми площадками, где распространяется дезинформация о таком важном вопросе как здоровье.

Тут достаточно вспомнить двух девочек в Боярке, которые насмотрелись видео в TikTok и отравились таблетками, к сожалению, одна девочка умерла. Поскольку соцсети важные для молодежи канал распространения информации, они должны ставить какие-то препоны для опасных публикаций, которые касаются здоровья. И центр РНБО, который создается, одна из ключевых его задач – говорить с собственниками социальных сетей, каким образом они могут ограничивать распространение опасной информации на своих площадках. Например, мы не знаем кто стоит за Telegram, что там продается. Какие советы там даются, как лечиться или нет. А некоторые игроки делают это для того, чтобы наши люди боялись вакцины, не делали прививок", – говорит Дейниченко.

Также важно самим пользователям понимать, что именно они собираются опубликовать на своей страничке. Достаточно потратить немного времени, чтобы поискать данные в интернете по теме, чтобы разобраться, где правда, а где ложь.