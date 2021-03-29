Новости Украины: организатор "референдума ДНР" проходит в Раду, а в Киеве найден убитым активист
За прошедшие сутки в двух областях Украины состоялись довыборы депутатов в Верховную Раду, по предварительным результатам которых на Прикарпатье вырвался вперед кандидат от "Слуги народа", стронгмен Василий Вирастюк, а в Донецкой области – мэр Доброполья Андрей Аксенов. Именно он в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.
В то же время так называемые власти временно оккупированного Крыма решили выдвинуть иск о якобы водной блокаде полуострова трем гражданам Украины – депутатам ВРУ прошлых созывов Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему – Мустафе Джемилеву. OBOZREVATEL подготовил подборку и других самых важных новостей за 28 марта. Так:
Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что главное задание Украины на войне с Россией сейчас – прекратить гибель украинцев. По его прогнозам, противостояние на востоке будет продолжаться еще очень долго.
В Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек. По материалам следствия, 24 марта 2021 года злоумышленники якобы удерживали потерпевшего в его квартире и наносили удары в различные части тела.
Тогда как в Сумах поймали местного жителя, который снял флаг с могилы погибшего защитника Украины – командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, похороненного на Аллее Славы. Как известно, именно там в 2019 году похоронили комбрига ВСУ Евгения Коростылева.
Выяснилось, что Франция может предложить Украине приобрести истребители Dassault Rafale для замены советских МиГ-29. Это будет одной из основных целей визита президента Франции Эммануэля Макрона в Киев в первой половине 2021 года.
В Украине начали наказывать тех, кто распространяет через соцсети фейки о пандемии коронавируса и вакцинах. Правда, штраф за такое правонарушение мизерный. И часто суды и вовсе закрывают дела за отсутствием доказательств или истечения сроков для наказания.
Сборная Украины по футболу во втором туре отбора на чемпионат мира-2022 сыграла вничью с командой Финляндии. Встреча на столичном НСК "Олимпийский" завершилась со счетом 1:1.