Новости Украины: организатор "референдума ДНР" проходит в Раду, а в Киеве найден убитым активист

За прошедшие сутки в двух областях Украины состоялись довыборы депутатов в Верховную Раду, по предварительным результатам которых на Прикарпатье вырвался вперед кандидат от "Слуги народа", стронгмен Василий Вирастюк, а в Донецкой области – мэр Доброполья Андрей Аксенов. Именно он в 2014 году якобы организовывал "референдум ДНР", а в 2018-м был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.

В то же время так называемые власти временно оккупированного Крыма решили выдвинуть иск о якобы водной блокаде полуострова трем гражданам Украины – депутатам ВРУ прошлых созывов Андрею Сенченко и Рефату Чубарову, а также действующему – Мустафе Джемилеву. OBOZREVATEL подготовил подборку и других самых важных новостей за 28 марта. Так:

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что главное задание Украины на войне с Россией сейчас – прекратить гибель украинцев. По его прогнозам, противостояние на востоке будет продолжаться еще очень долго .

В Киеве по подозрению в причастности к похищению и убийству 37-летнего добровольца и активиста задержали трех человек. По материалам следствия, 24 марта 2021 года злоумышленники якобы удерживали потерпевшего в его квартире и наносили удары в различные части тела.