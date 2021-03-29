Новини України: організатор "референдуму ДНР" проходить у Раду, а в Києві знайдено вбитим активіста
Минулої доби в двох областях України відбулися довибори депутатів у Верховну Раду, за попередніми результатами яких на Прикарпатті вирвався вперед кандидат від "Слуги народу", стронгмен Василь Вірастюк, а на Донеччині – міський голова Добропілля Андрій Аксьонов. Саме він у 2014 році нібито організовував "референдум ДНР", а у 2018-му був оголошений у розшук за підозрою у підробці документів та корупції.
Водночас так звана влада тимчасово окупованого Криму вирішила висунути позов щодо нібито водної блокади півострова трьом громадянам України – депутатам ВРУ минулих скликань Андрію Сенченку і Рефату Чубарову, а також чинному – Мустафі Джемілєву. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 28 березня. Отож:
Радник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що головне завдання України на війні з Росією нині – припинити загибель українців. За його прогнозами, протистояння на сході буде тривати ще дуже довго.
У Києві за підозрою у причетності до викрадення та вбивства 37-річного добровольця й активіста затримали трьох осіб. За матеріалами слідства, 24 березня 2021 року зловмисники нібито утримували потерпілого у його квартирі та наносили удари в різні частини тіла.
Тоді як у Сумах спіймали місцевого жителя, який зняв прапор із могили загиблого захисника України – командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, похованого на Алеї Слави. Як відомо, саме там у 2019 році похоронили комбрига ЗСУ Євгена Коростильова.
З’ясувалося, що Франція може запропонувати Україні придбати винищувачі Dassault Rafale для заміни радянських МіГ-29. Це буде однією з основних цілей візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Києва в першій половині 2021 року.
В Україні почали карати тих, хто поширює через соцмережі фейки про пандемію коронавірусу й вакцини. Щоправда, штраф за таке правопорушення мізерний. І часто суди і зовсім закривають справи через відсутність доказів або закінчення термінів для покарання.
Збірна України з футболу в другому турі відбору на чемпіонат світу-2022 зіграла внічию з командою Фінляндії. Зустріч на столичному НСК "Олімпійський" завершилася з рахунком 1:1.