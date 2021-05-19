Новости Украины: Вирастюк официально победил на выборах, а Степанов выступил с прощальным заявлением

ЦИК признала "слугу народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом; в Верховной Раде принес присягу нардеп Андрей Аксенов, которого подозревают в организации незаконного референдума "ДНР"; в ТКГ договорились о разблокировании работы КПВВ на Донбассе, которые блокирует российская сторона.

Также Максим Степанов, уволенный с поста министра здравоохранения, написал прощальный пост; прокуратура Житомира освободила из-под стражи добровольца, воевавшего за Донецкий аэропорт; нардеп пояснил, как ссылка на порносайт появилась в учебнике по украинскому языку для 10 класса; в Киевсовете рассказали о максимальной сумме повышения стоимости проезда; а в Черкассах умер подросток, который выстрелил себе в голову в тире.

Подробнее о главных событиях в Украине за 19 мая – читайте в подборке OBOZREVATEL .

Центральная избирательная комиссия признала кандидата от "Слуги народа" стронгмена Василия Вирастюка избранным народным депутатом. Он стал победителем довыборов в округе №87 в Ивано-Франковской области. Соответствующий новый протокол был утвержден в среду, 19 мая, его подписали все 14 членов комиссии.

В среду, 19 мая, в Верховной Раде Украины принес присягу народного депутата Андрей Аксенов, который подозревается в организации оккупационного референдума "ДНР" в 2014 году. Он зашел в парламент как представитель партии "Порядок" после победы на довыборах в округе №50 в Донецкой области.

На заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая договорились о разблокировании работы контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ). Стороны подтвердили гарантии безопасности. В то же время по ряду других вопросов, в частности обмена пленными, продвинуться не удалось. В целом обсуждалась ситуация с разминированием и ремонтом объектов критической инфраструктуры.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, за отставку которого проголосовала Верховная Рада, обнародовал прощальный пост с благодарностями своим сторонникам. Чиновник отметил, что высоко ценит вклад всех, кто помогал бороться за здоровье граждан в нелегкие времена.