ЦИК признала Вирастюка народным депутатом

Центральная избирательная комиссия признала кандидата от "Слуги народа" стронгмена Василия Вирастюка избранным народным депутатом. Он стал победителем довыборов в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Соответствующий новый протокол был утвержден в среду, 19 мая, его подписали все 14 членов комиссии. Об этом сообщили на сайте ЦИК, была опубликована запись заседания.

После признания недействительным голосования на шести участках результаты выборов изменились. За Василия Вирастюка указано 14 811 голосов, за Александра Шевченко – 13 942 и Руслана Кошулинского – 13 463. Об этом пишет гражданская сеть "Опора" в Facebook.

Комиссия установила результаты без учета данных ( 3189 голосов) с шести пунктов для голосования, отметили в ЦИК. Александр Шевченко в Facebook уточнил, что речь идет об участках № 261030, № 260536, № 260025, № 260028, № 261029 и № 260019.

"Мы считаем, при монопольной "оккупации" спецподразделениями СБУ помещения ОИК, из документации именно этих шести участков были похищены 504 бюллетеня за лидера гонки, что изменило результат волеизъявления избирателей округа", – написал Шевченко.

Он пообещал обжаловать это решение ЦИК в суде.

Напомним, что ранее в Верховном суде признали противоправным и отменили протокол ЦИК, который устанавливал результаты довыборов в Верховную Раду Украины по округу №87 (Прикарпатье) – победителем там был назван стронгмен Василий Вирастюк.

О победе Вирастюка на выборах ЦИК объявила в его день рождения – 22 апреля. Однако после этого в комиссии отказались регистрировать его нардепом.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Промежуточные выборы депутатов прошли в округах на Прикарпатье и Донетчине, а также повторные выборы в 186 местных советов, 28 марта. Во время голосования было зафиксировано несколько нарушений.

В городе Надворная Ивано-Франковской области ночью 30 марта "заминировали" Окружной избирательный участок в 87-м округе, где проходил подсчет голосов промежуточных выборов депутатов в ВРУ.

Группа нардепов от "Слуги народа" отправилась в Прикарпатье для "выяснения ситуации с подсчетом голосов" в округе №87. Там предварительно лидировал их кандидат – стронгмен Василий Вирастюк, однако подсчет голосов приостановился.

1 апреля в Надворную стянули силовиков СБУ. Помещение, где заседала ОИК, окружили. Позже ЦИК продолжила обработку протоколов.

ОИК округа №87 в городе Надворная признала недействительным голосование на двух избирательных участках. А потом еще на одном.