Аксенов под крики "Ганьба!" принял присягу нардепа, Рада обратилась в СБУ

В среду, 19 мая, в Верховной Раде Украины принес присягу народного депутата Андрей Аксенов, который подозревается в организации оккупационного референдума "ДНР" в 2014 году. Он зашел в парламент как представитель партии "Порядок" после победы на довыборах в округе №50 в Донецкой области.

Традиционную речь Аксенов произнес во время пленарного заседания, которое транслировалось на официальном YouTube-канале. Выступать ему пришлось с места, поскольку трибуну заблокировали проукраинские народные депутаты и скандировали "Позор!" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Клянусь в верности Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благосостоянии Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию и законы Украины. Выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников", – сказал новоизбранный нардеп.

После его выступления заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что парламент будет инициировать обращение в СБУ по поводу российского гражданства Аксенова.

Политик ранее был мэром Доброполья, что на Донетчине. Его подозревают в организации "референдума" в интересах российских террористов "ДНР".

На промежуточных выборах в украинский парламент в марте 2020 года он получил 19 949 голосов (65,46%) в округе №50.

По информации представителя Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Дениса Казанского, в 2014 году Аксенов организовывал "референдум" в поселке Новодонецкое, где тогда был сельским головой. Кроме того, мужчина якобы имеет паспорт гражданина РФ, а в 2018 году был объявлен в розыск по подозрению в подделке документов и коррупции.

Между тем на сайте проекта "Чесно" напомнили, что во время агитации в округе №50 была зафиксирована скрытая агитация Аксенова в день тишины и агитация на русском языке.

А в сентябре 2017 года на сессии горсовета он не поддержал предложение почтить память погибших бойцов АТО минутой молчания.

К тому же, Аксенов как мэр Доброполья вступал в конфликт с организаторами автопробега с украинскими флагами. В общении с участниками акции "За Единство Украины" высказался что как мэр мог бы поддержать присоединение города к России.

Как сообщалOBOZREVATEL, 30 марта глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявлял, что знает о российском гражданстве Аксенова. Он заверил, что спецслужба работает по этому вопросу.