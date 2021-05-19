Стоимость проезда в Киеве не превысит 20 гривен, – Белоцерковец

В столице таки подорожает проезд в общественном транспорте. Киевсовет сейчас работает над внедрением приемлемых тарифов.

Об этом в эфире программы "Киев Вголос" на телеканале "Киев" и радио "Киев" сообщил депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

Депутат отметил, что вопрос стоимости проезда в Киеве активно обсуждается профильными комиссиями.

"Сейчас коммунальные перевозчики работают в минус, и из столичной казны приходится компенсировать миллиардные убытки. Поэтому Киевсовет рассуждает, как сделать так, чтобы новые цены не ударили по карманам киевлян и были приемлемыми для перевозчиков", – рассказал Белоцерковец.

По мнению депутата стоимость проезда не превысит 20 гривен. Он также добавил, что на подорожание проезда также влияют цены на топливо и электроэнергию.

"Прежде всего должно быть простая и удобная формула для всех. Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд ... Ни 25 гривен, ни 20 не будет. Сейчас идет дискуссия, каким может быть тариф. Сейчас нет окончательного решения и о нем вы узнаете из первоисточников", – заверил Дмитрий Белоцерковец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость одной поездки в коммунальном транспорте столицы составляет 15 гривен. При этом он уточнил, что транспорт в городе дотационный.