В ТКГ договорились о разблокировании пунктов пропуска на Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая договорились о разблокировании работы контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ). Стороны подтвердили гарантии безопасности.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ. В то же время по ряду других вопросов, в частности обмена пленными, продвинуться не удалось. В целом обсуждалась ситуация с разминированием и ремонтом объектов критической инфраструктуры.

Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш выразил готовность посетить указанные КПВВ, чтобы объективно оценить условия их открытия.

В свою очередь спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович пояснил агентству "Интерфакс-Украина", что со стороны Киева пункты пропуска работают давно, однако их блокируют со стороны ОРДЛО.

Также украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к ключевым объектам критической инфраструктуры на линии разграничения. Этот вопрос будет обсуждаться на следующих заседаниях подгруппы по безопасности.

"Мы проанализировали расположение участков восстановления и объектов разминирования. Суть в том, что большинство таких мест находятся там, где требуется разминирование. Мы решили выработать единый документ и единую позицию в подгруппе по безопасности, которая бы обеспечила гарантии безопасности и разминирования участков, потому что группам, которые будут заниматься восстановлением объектов критической инфраструктуры, нужны гарантии, что мин и опасности там нет", – подчеркнул Арестович.

Представители Украины настаивала на необходимости как можно скорее освободить удерживаемых лиц, однако на предложения Киева российская сторона пока реагирует ненадлежащим образом.

По словам Арестовича, Москва добивается, чтобы переговоры велись напрямую с ОРДЛО.

Обновляется…