Новости Украины: страна лидирует по смертности от COVID-19 в Европе, а в "Укрпочте" назвали причину гибели пчел

Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе за сутки, а в "Укрпочте" заявили, что пчелы в их грузовике погибли из-за погоды.

Кроме того, 13 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Погода в Украине в четверг, 13 мая, будет солнечной в большинстве областей. В некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

Гибель восьми миллионов пчел во время доставки в грузовике "Укрпочты" произошла в том числе из-за погоды. В Закарпатской области она резко превысила 27 градусов тепла.