Новости Украины: страна лидирует по смертности от COVID-19 в Европе, а в "Укрпочте" назвали причину гибели пчел
Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе за сутки, а в "Укрпочте" заявили, что пчелы в их грузовике погибли из-за погоды.
Кроме того, 13 мая произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Погода в Украине в четверг, 13 мая, будет солнечной в большинстве областей. В некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.
Гибель восьми миллионов пчел во время доставки в грузовике "Укрпочты" произошла в том числе из-за погоды. В Закарпатской области она резко превысила 27 градусов тепла.
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За минувшие сутки Украина оказалась на первом месте по смертности от коронавирусной инфекции в Европе. В стране скончались 356 человек. По общему количеству смертей с начала пандемии Украина – на восьмом месте среди европейских стран
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