На ЧАЭС зафиксировали новые ядерные реакции: ученые объяснили, есть ли риск аварии

После того, как в научном журнале Science статьи о повышении уровня и вероятной угрозе новой аварии на Чернобыльской атомной электростанции, украинские ученые пояснили, какие процессы там происходят.

Как сообщается на сайте Института проблем безопасности атомных электростанций (ИПБ АЭС), после установки нового безопасного конфайнмента (НБК) в течение более четырех лет действительно наблюдается рост плотности потока нейтронов, однако он не превышает опасных пределов.

Отметим, что в статье журнал ссылался на сотрудников этого же института Анатолия Дорошенко и Максима Савельева.

Последний не исключил вероятность новой аварии. По словам исследователя, количество нейтронов медленно растет, поэтому еще "есть несколько лет", чтобы понять, каким образом устранить угрозу.

"Нет никаких шансов на повторение 1986 года, когда взрыв и пожар отправили радиоактивное облако на Европу. Тем не менее любая взрывная реакция может привести к обрушению неустойчивых частей старого объекта "Укрытие", заполнив НБК радиоактивной пылью", – подчеркивается в публикации.

В ответ на ИПБ АЭС 12 апреля опубликовал заявление, в котором говорится, что рост не превышает установленных пределов безопасности, за которыми следит штатная система контроля ядерной безопасности.

Также в сообщении пояснили, что к росту привело то, что новая арка над разрушенным энергоблоком исключила поступление внутрь осадков.

В результате начался процесс испарения и потери влаги лавообразными топливосодержащими материалами (ТСМ).

В институте также подчеркивают, что увеличение плотности потока нейтронов из-за прекращения поступления осадков предусмотрели было предусмотрено еще в 2015 году.

При этом ученые, что по прогнозам рост может наблюдаться в дальнейшем, и этот процесс требует углубленного исследования, а также изучения факторов, влияющих на состояние ядерной безопасности "Укрытия".

В свою очередь на госпредприятии "Чернобыльская АЭС" добавили, что угрозы возникновения цепной реакции деления нет.

"В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления", – пояснили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были обнародованы результаты опроса, согласно которому треть взрослых граждан Украины не знает, в каком году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции, еще больше украинцев не смогли назвать точную дату.