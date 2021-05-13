Польша ждет украинцев: кому, когда и на каких условиях разрешат въезд в страну

Польша, как и другие страны Европейского Союза, закрыта для туристов из Украины, пересекать ее границы сейчас могут лишь заробитчане и студенты. Наши соседи надеются, что процесс вакцинации украинцев ускорится, чтобы они смогли получить так называемые COVID-паспорта или сертификаты, которые упростят процедуру въезда.

О том, кто, когда и как сможет снова пересекать границу Польши, OBOZREVATEL рассказал директор Польской туристической организации Влодзимеж Щурек. Далее приводим его прямую речь.

Сейчас очень много украинцев находятся в Польше, прежде всего работники, студенты и учащиеся. Они все могут заезжать в Польшу. Туристы – это та категория, которую вообще не пускают в ЕС. Сейчас, например, студент при пересечении границы должен вакцинироваться именно в Польше. Польша на данный момент обострила эти условия и украинский тест не считается. Надо пересечь границу, сесть на карантин, собраться на тестирование и после отрицательного теста можно освободиться от самоизоляции. Быстрый тест на антиген сейчас стоит около 150 злотых (1 106 грн).

Хочу подчеркнуть, что Польша реализует общее отношение ЕС к Шенгенской зоне об открытии внешних границ. На сегодняшний день я не знаю ничего такого, чтобы мы хотели отступить и самостоятельно что-то поменять без согласования с другими членами Шенгенской зоны. Во-первых, это опасно, потому что нам будут угрожать (санкциями – ред)... Например, Греция собирается игнорировать общую политику в ЕС. То, что Болгария или Хорватия игнорируют, то они не являются членами Шенгена, а Греция является. Но они пока напугали, но не открыли границы. Возможно, что Еврокомиссия в Брюсселе решит открыть границы для украинцев быстрее, чем мы сегодня надеемся. Ситуация динамичная и очень трудно сказать что-то большее.

Если сейчас говорить о совместной политике Евросоюза, то до конца мая хотят подготовить систему так называемого "Сертификата Евросоюза COVID-19". Каждая страна должна быть готова к подключению с 1 июня. Пересекать границу в ЕС смогут те, кто:

переболел за последние полгода;

вакцинировался двумя дозами вакцины;

имеет отрицательный тест на момент пересечения границы.

Такой человек получит GR-код, который будет показывать на смартфоне, и таким образом пересекать границу. Он сможет участвовать в мероприятиях с ограниченным количеством людей и его не будут учитывать до установленного лимита. Да, это не идеальный выход. Это дискриминирует людей, которые не могут вакцинироваться. Это заставляет людей, которые не хотят вакцинироваться, что-то решать. Польское правительство говорит, что оно понимает замечания со стороны этих людей, но с другой стороны это не значит, что ездить без вакцинации нельзя. Надо тестироваться постоянно. Но для вакцинированного человека будет упрощена система.

Вакцинация – наше все. Но вы прекрасно понимаете, что сертификат будет предоставляться людям, которые получили две дозы. Ясное дело, что мы рассчитываем на ускорение этого процесса в Украине. Когда ситуация в ЕС станет лучше вследствие вакцинации, мы бы хотели привлечь к системе COVID-сертификатов граждан из других стран. На данный момент все плохо. Я знаю, что вы это записываете, но ничего лучше сказать не могу.

Добавим, что по данным официального сайта отчетности о вакцинации в Украине, по состоянию на 12 мая две дозы вакцины получили 1 928 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 30 марта Польша изменила правила въезда на территорию страны из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Особенно строгими условиями пересечения границы стали для людей, въезжающих из стран не Шенгенской зоны, в частности из Украины.