Польша ждет украинцев: кому, когда и на каких условиях разрешат въезд в страну
Польша, как и другие страны Европейского Союза, закрыта для туристов из Украины, пересекать ее границы сейчас могут лишь заробитчане и студенты. Наши соседи надеются, что процесс вакцинации украинцев ускорится, чтобы они смогли получить так называемые COVID-паспорта или сертификаты, которые упростят процедуру въезда.
О том, кто, когда и как сможет снова пересекать границу Польши, OBOZREVATEL рассказал директор Польской туристической организации Влодзимеж Щурек. Далее приводим его прямую речь.Кто и как с украинцев может пересечь польскую границу
Сейчас очень много украинцев находятся в Польше, прежде всего работники, студенты и учащиеся. Они все могут заезжать в Польшу. Туристы – это та категория, которую вообще не пускают в ЕС. Сейчас, например, студент при пересечении границы должен вакцинироваться именно в Польше. Польша на данный момент обострила эти условия и украинский тест не считается. Надо пересечь границу, сесть на карантин, собраться на тестирование и после отрицательного теста можно освободиться от самоизоляции. Быстрый тест на антиген сейчас стоит около 150 злотых (1 106 грн).Когда ожидать открытия границ для туристов из Украины
Хочу подчеркнуть, что Польша реализует общее отношение ЕС к Шенгенской зоне об открытии внешних границ. На сегодняшний день я не знаю ничего такого, чтобы мы хотели отступить и самостоятельно что-то поменять без согласования с другими членами Шенгенской зоны. Во-первых, это опасно, потому что нам будут угрожать (санкциями – ред)... Например, Греция собирается игнорировать общую политику в ЕС. То, что Болгария или Хорватия игнорируют, то они не являются членами Шенгена, а Греция является. Но они пока напугали, но не открыли границы. Возможно, что Еврокомиссия в Брюсселе решит открыть границы для украинцев быстрее, чем мы сегодня надеемся. Ситуация динамичная и очень трудно сказать что-то большее.
Если сейчас говорить о совместной политике Евросоюза, то до конца мая хотят подготовить систему так называемого "Сертификата Евросоюза COVID-19". Каждая страна должна быть готова к подключению с 1 июня. Пересекать границу в ЕС смогут те, кто:
переболел за последние полгода;
вакцинировался двумя дозами вакцины;
имеет отрицательный тест на момент пересечения границы.
Такой человек получит GR-код, который будет показывать на смартфоне, и таким образом пересекать границу. Он сможет участвовать в мероприятиях с ограниченным количеством людей и его не будут учитывать до установленного лимита. Да, это не идеальный выход. Это дискриминирует людей, которые не могут вакцинироваться. Это заставляет людей, которые не хотят вакцинироваться, что-то решать. Польское правительство говорит, что оно понимает замечания со стороны этих людей, но с другой стороны это не значит, что ездить без вакцинации нельзя. Надо тестироваться постоянно. Но для вакцинированного человека будет упрощена система.
Вакцинация – наше все. Но вы прекрасно понимаете, что сертификат будет предоставляться людям, которые получили две дозы. Ясное дело, что мы рассчитываем на ускорение этого процесса в Украине. Когда ситуация в ЕС станет лучше вследствие вакцинации, мы бы хотели привлечь к системе COVID-сертификатов граждан из других стран. На данный момент все плохо. Я знаю, что вы это записываете, но ничего лучше сказать не могу.
Добавим, что по данным официального сайта отчетности о вакцинации в Украине, по состоянию на 12 мая две дозы вакцины получили 1 928 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, с 30 марта Польша изменила правила въезда на территорию страны из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Особенно строгими условиями пересечения границы стали для людей, въезжающих из стран не Шенгенской зоны, в частности из Украины.