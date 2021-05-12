В Украину вернутся грозы: какие области накроют дожди. Карта погоды на четверг
Погода в Украине в четверг, 13 мая, будет солнечной в большинстве областей. В некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Минимальная температура воздуха ночью достигнет 5 градусов тепла, а максимальная днем +24 (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).
Дожди, местами с грозами, пойдут на западе страны, на остальной территории без осадков.
Ночью ожидается от 5 до 9 тепла, днем +17… +24.
В Киеве также сухо и солнечно, ночью +6… +8, днем от 16 до 18 тепла.
Также в большинстве районов южных, западных, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской и Черниговской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала повышение температуры воздуха в Украине, однако вместе с этим придут и дожди.