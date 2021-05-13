В 'Укрпочте' заявили, что пчелы в их грузовике погибли из-за погоды

Гибель восьми миллионов пчел во время доставки в грузовике "Укрпочты" произошла в том числе из-за погоды. В Закарпатской области она резко превысила 27 градусов тепла.

Такое заявление было опубликовано на сайте компании 12 мая. В нем подчеркивается, что транспортировка проводилась по всем установленным правилам, а в автомобилях есть доступ воздуха.

"Перевозка пчел происходила по установленным правилам: в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями. То, что произошло, – произошло впервые. В частности, из-за резкого повышения температуры в области до +27 и выше", – пояснили в "Укрпочте".

В компании отметили, что сожалеют о случившемся, а подробности инцидента выясняет руководство в регионе.

Там добавили, что такие перевозки требуют максимального внимания к упаковыванию и условиям транспортировки. С сегодняшнего дня "Укрпочта" ужесточила требования для транспортировки пчел, а со следующего года перестанет предоставлять эту услугу.

"Укрпочта" ежегодно в сезон транспортирует пчел, прежде всего, по многочисленным просьбам украинских пчеловодов. Такие отправки требуют максимального внимания к упаковке и условиям перевозки, что несет в себе большие риски, и вопрос целесообразности такой услуги неоднократно поднимался в компании… "Укрпочта" не будет перевозить пчел, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать +20", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в грузовике "Укрпочты" во время транспортировки из Иршавы и Виноградова погибли 8 миллионов пчел, которые должны были доставить заказчику. Сумма убытков оценивается в 500 тысяч гривен.

Пчеловоды намерены судиться в компанией. Они отметили, что в грузовиках не было отсеков для проветривания.