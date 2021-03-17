Новости Украины: скандал с детским романом набирает обороты, а ситуация с COVID-19 ухудшается

Отец 8-летней девочки, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером резко отреагировал на инцидент, а Украина вошла в топ-10 стран мира по распространению COVID-19.

В среду, 17 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

Папа 8-летней Миланы Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай, впервые отреагировал на инцидент . Мужчина заявил, что шокирован происходящим.

За минувшие сутки, 16 марта, Украина оказалась на девятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и пятом на среди стран Европы. В стране заболели 9 642 человека.