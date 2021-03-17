Новости Украины: скандал с детским романом набирает обороты, а ситуация с COVID-19 ухудшается
Отец 8-летней девочки, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером резко отреагировал на инцидент, а Украина вошла в топ-10 стран мира по распространению COVID-19.
В среду, 17 марта, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:
Папа 8-летней Миланы Маханец, которая попала в скандал из-за отношений с 13-летним блогером Пашей Пай, впервые отреагировал на инцидент. Мужчина заявил, что шокирован происходящим.
За минувшие сутки, 16 марта, Украина оказалась на девятом месте в мире по распространению коронавирусной инфекции и пятом на среди стран Европы. В стране заболели 9 642 человека.
Американская разведка заявила, что президент России Владимир Путин знал и, вероятно, руководил усилиями РФ касательно вмешательства в американские выборы 2020 года в пользу бывшего главы США Дональда Трампа.
Арестованный по подозрению в убийстве 7-летней Марии Борисовой 62-летний житель села Счастливое на Херсонщине согласился на бесплатного адвоката, но не дает правоохранителям никаких показаний.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений касательно пребывания в Украине российского Черноморского флота, которые были ратифицированы 27 апреля 2010 года.
Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак опроверг причастность к схеме поставок наличных в ОРДЛО в ответ на упоминание своего имени в так называемых пленках народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.