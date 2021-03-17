"Слуги" внесли в Раду законопроект о прекращении Харьковских соглашений. Документ
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о прекращении действия Харьковских соглашений касательно пребывания в Украине российского Черноморского флота, которые были ратифицированы 27 апреля 2010 года.
Документ № 0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" поступил в парламент 12 марта (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).
В понедельник, 15 марта, он был направлен на рассмотрение профильного комитета, а 16 числа – передан для ознакомления. Текущий статус законопроекта – "обрабатывается в комитете".
Авторами документа стали нардепы от "Слуги народа" Александр Алексейчук и Олег Дунда, которые являются членами Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
Они предлагают прекратить действие соглашений и уведомить об этом Россию в порядке, который предусмотрен соглашением. Также, согласно проекту закона, правительство и МИД должны сообщить России о денонсации соглашения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
СНБО 11 марта провел заседание, на котором среди прочего СБУ поручили проверить тех, кто голосовал за ратификацию Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года (полный список – здесь).
На следующий день, 12 марта, спецслужба начала расследование по статье "Государственная измена". В рамках уголовного производства будут проверены обстоятельства подготовки и подписания соглашения, соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.
Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов пояснил, что депутатов, проголосовавших за Харьковские соглашения, могут привлечь к ответственности, если будет установлено, что они получили какую-либо материальную выгоду за свой голос.
16 марта СБУ провела обыски в административных зданиях органов власти, которые привлекались к подготовке и ратификации Харьковских соглашений в 2010 году.