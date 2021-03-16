Экс-глава СБУ Грицак оправдался за роль в "пленках Медведчука-Суркова"

Экс-глава Службы безопасности Украины Василий Грицак опроверг причастность к схеме поставок наличных в ОРДЛО в ответ на упоминание своего имени в так называемых пленках народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова.

В то же время Грицак подтвердил, что в 2014 году несколько раз контактировал с "министром обороны ДНР" Владимиром Кононовым по обмену пленными. Ситуацию он прокомментировал "Радио Свобода" (чтобы послушать "пленки", доскролльте страницу до конца).

"Это был 2014 год, и у нас действительно готовился большой обмен. Этот обмен готовился довольно долго, больше месяца. Фактически, мы когда были уже готовы к обмену, насколько я помню, российская сторона поставила тогда обязательное условие – ввести Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы как гаранта того, что все договоренности, которые обещает Украина, будут выполнены", – рассказал Грицак.

Он добавил, что тогда по решению тогдашнего главы страны Медведчук был включен предыдущим руководителем Службы безопасности Валентином Наливайченко в состав ТКГ.

"Когда обмен готовился, мы действительно имели несколько контактов с Кононовым. Это мы всегда делали... Мы проводили обмены довольно успешно, мы не привлекали ни политическое руководство, ни наше, ни так называемых "республик", а принимали решение, так сказать, на оперативно-тактическом уровне и забирали наших ребят из тюрем, из ям", – заявил Грицак.

Также он утверждает, что никогда не обсуждал с представителями группировок "ДНР" и "ЛНР" вопрос передачи "налички" на оккупированные территории. Разговоры об этом он назвал "просто абсурдом".

"Мне хотелось бы посмотреть в глаза тому же Медведчуку, что он имел в виду, когда это нес. Ни о какой вообще "наличке" речь не шла. Нас можно обвинить в чем угодно, только не в таких вещах... Речь идет о целенаправленных попытках дискредитировать нас. Объяснить я это могу довольно просто: мы и сегодня продолжаем работу против российской пятой колонны в Украине и против российской страны-агрессора", – заверил экс-глава СБУ.

Напомним, 15 марта наше издание обнародовало новую аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Медведчука и экс-помощника президента РФ Суркова. Собеседники обсуждали, в частности, коррупционные схемы, Минские соглашения и особый статус Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети начал распространяться фейк о том, что имя мэра Киева Виталия Кличко якобы фигурировало в разговорах Медведчука и Суркова.