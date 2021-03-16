Путин мог руководить вмешательством России в выборы в США – американская разведка
Президент России Владимир Путин знал и, вероятно, руководил усилиями РФ касательно вмешательства в американские выборы 2020 года в пользу бывшего главы США Дональда Трампа.
Кремль якобы распространял дезинформацию о тогдашнем кандидате от демократов, победителе выборов Джо Байдене, чтобы повысить шансы его оппонента в избирательной гонке. Об этом заявляется в отчете американской разведки, передает Reuters.
Согласно докладу, опубликованному 16 марта, на выборы в Соединенных Штатах влияли Россия и Иран, а Китай "не предпринимал усилий по вмешательству".
"Китай стремился к стабильности в своих отношениях с Соединенными Штатами и не считал результаты выборов достаточно выгодными для себя, чтобы рискнуть получить ответный удар, если его поймают", – сказано в отчете.
При этом Иран проводил "разностороннюю тайную кампанию влияния", чтобы подорвать поддержку Трампа. Агенство напомнило, что экс-президент вывел Америку из международной ядерной сделки с Ираном и ввел против страны санкции.
Признаков изменения процесса голосования иностранными субъектами разведка не обнаружила.
Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер на своей странице в Twitter также отметил, что Путин, согласно докладу, мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, "сыгравшего большую роль в деятельности России по влиянию на выборы".
Упоминается в документе и политический консультант Константин Килимник, который также может быть причастен к кампании влияния на избирательный процесс.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Нынешний глава США Байден на президентских выборах 2020 года получил рекордную поддержку – более 81 миллиона голосов.
Трамп в свою очередь неоднократно заявлял о том, что результаты сфальсифицированы.
Только 3 декабря тогдашний глава государства признал поражение, но все равно выразил несогласие с итогами голосования.
В начале января сторонники Республиканской партии начали штурм Капитолия. Вследствие беспорядков погибли пять человек.
Событие вызвало огромный резонанс и даже спровоцировало начало второй процедуры импичмента Трампа. Несмотря на это, он вскоре заявил, что, возможно, решит участвовать в президентских выборах в третий раз.
Байден официально вступил в должность главы США 20 января. О том, как проходила церемония, а также фото и видео мероприятия – можно почитать и посмотреть здесь.