Путин мог руководить вмешательством России в выборы в США – американская разведка

Президент России Владимир Путин знал и, вероятно, руководил усилиями РФ касательно вмешательства в американские выборы 2020 года в пользу бывшего главы США Дональда Трампа.

Кремль якобы распространял дезинформацию о тогдашнем кандидате от демократов, победителе выборов Джо Байдене, чтобы повысить шансы его оппонента в избирательной гонке. Об этом заявляется в отчете американской разведки, передает Reuters.

Согласно докладу, опубликованному 16 марта, на выборы в Соединенных Штатах влияли Россия и Иран, а Китай "не предпринимал усилий по вмешательству".

"Китай стремился к стабильности в своих отношениях с Соединенными Штатами и не считал результаты выборов достаточно выгодными для себя, чтобы рискнуть получить ответный удар, если его поймают", – сказано в отчете.

При этом Иран проводил "разностороннюю тайную кампанию влияния", чтобы подорвать поддержку Трампа. Агенство напомнило, что экс-президент вывел Америку из международной ядерной сделки с Ираном и ввел против страны санкции.

Признаков изменения процесса голосования иностранными субъектами разведка не обнаружила.

Журналист BuzzFeed News Кристофер Миллер на своей странице в Twitter также отметил, что Путин, согласно докладу, мог контролировать деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, "сыгравшего большую роль в деятельности России по влиянию на выборы".

Упоминается в документе и политический консультант Константин Килимник, который также может быть причастен к кампании влияния на избирательный процесс.

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