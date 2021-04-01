Новости Украины: на Прикарпатье стянули силовиков, мать Фирташа попала в больницу с инсультом

За прошедшие сутки в Украине силовиков СБУ стянули в Надворную на Ивано-Франковщине, где в 87-м округе уже четвертые сутки не могли подсчитать результаты промежуточных выборов депутатов в Раду, а на Хмельнитчине спасатели достали из 17-метрового колодца пятилетнего ребенка и его мать.

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