Новини України: на Прикарпаття стягнули силовиків, мати Фірташа потрапила в лікарню з інсультом

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Суспільство 08:35, 1.04.2021 Оновлено: 08:50, 1.04.2021

За минулу добу в Україні силовиків СБУ стягнули у Надвірну на Івано-Франківщині, де у 87-му окрузі вже четверту добу не могли підрахувати результати проміжних виборів депутатів у Раду, а на Хмельниччині рятувальники дістали з 17-метрового колодязя п'ятирічну дитину і її матір.

OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 31 березня:

  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спеціально запустив неправдиву інформацію про нібито ножове поранення нардепа Миколи Тищенка, щоб дізнатися, хто з політиків зливає дані Telegram-каналам. Чи вдалося виявити цю людину, поки невідомо.

  • Мати українського олігарха-втікача Дмитра Фірташа Марія потрапила в лікарню з інсультом, її госпіталізували в одну з приватних клінік Києва. Про стан жінки даних поки немає.

  • В Україні з 1 квітня перерахували пенсії тим, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і заробив не менш ніж 24 місяців стажу. Частина пенсіонерів, які працюють, уже з наступного місяця отримає надбавку в розмірі близько 2%. Для розуміння, за пенсії в 6 тис. грн це близько 120 грн.

  • У Надвірну на Івано-Франківщині вранці 1 квітня стягнули силовиків Служби безпеки України. Там уже четвертий день триває підрахунок голосів на довиборах до Верховної Ради. На опублікованих кадрах видно колону автомобілів силовиків, а потім і їх самих у повному обмундируванні і, ймовірно, зі зброєю.

  • З 1 квітня для українців перерахували тарифи на блакитне паливо : частина компаній різко підвищила ціни, інші – поки залишили колишню вартість. Нові ціни протримаються до травня, після чого їх знову переглянуть.

  • У Хмельницькій області жінка кинулася в 17-метровий колодязь, куди раніше впала її дочка. Обох вдалося врятувати, проте дитина отримала перелом ноги.

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