Новости Украины: Динамо стало чемпионом, а Львовщина выйдет из 'красной' зоны карантина

Львовская область выйдет из "красной" карантинной зоны и сразу попадет в "желтую" с действием определенных запретов, а киевское "Динамо" в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.

В воскресенье, 25 апреля, произошли и другие важные события. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:

в Украине не будут менять действующую модель адаптивного карантина на праздничные дни в начале мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такая система ограничительных мер в стране показала свою действенность.

В Белгород-Днестровском районе Одесщины в заброшенном колодце нашли мертвыми четырех человек – трех мужчин и женщину. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено.