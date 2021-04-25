Новости Украины: Динамо стало чемпионом, а Львовщина выйдет из "красной" зоны карантина
Львовская область выйдет из "красной" карантинной зоны и сразу попадет в "желтую" с действием определенных запретов, а киевское "Динамо" в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.
В воскресенье, 25 апреля, произошли и другие важные события. Главные новости дня – далее в подборке OBOZREVATEL:
в Украине не будут менять действующую модель адаптивного карантина на праздничные дни в начале мая, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, такая система ограничительных мер в стране показала свою действенность.
В Белгород-Днестровском районе Одесщины в заброшенном колодце нашли мертвыми четырех человек – трех мужчин и женщину. По предварительной информации, следов насильственной смерти не обнаружено.
Россия начала формировать список недружественных к ней стран, в который уже вошли США. Как заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова, остальные страны будут известны когда распоряжение правительства будет опубликовано.
Киевское "Динамо" в матче 23-го тура в Премьер-лиге разгромило "Ингулец" (5:0) из поселка Петрово Кировоградской области и спустя 5 лет в 16-й раз в своей истории стало чемпионом Украины.
В Украине курс доллара до конца апреля опустится ниже психологической отметки в 28 грн/$ и может достичь 27,7 грн/$. Аналитики уверены: причина – снижение риска эскалации военных действий против Украины со стороны РФ.
Во Львовской области с понедельника, 26 апреля, отменяют карантин "красной" зоны, зато регион перейдет в "желтую" с действием определенных запретов.