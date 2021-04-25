Курс доллара в Украине провалится ниже психологической отметки: сколько будем платить за валюту

В Украине курс доллара до конца апреля уверенно опустится ниже психологической отметки в 28 грн/$ и может достичь 27,7 грн/$. Большинство опрошенных аналитиков уверены: главная причина такой тенденции – снижение риска эскалации военных действий против Украины со стороны РФ.

О том, как и почему будет меняться курс доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

Настроения участников украинского валютного рынка переломила новость о том, что РФ отводит войска от границ с Украиной. Это существенно снизило риски военной эскалации. "Желающие купить "впрок" убрали свои заявки с рынка. Если военные риски будут снижаться и далее, то фактором риска будет оставаться лишь эпидемиологическая ситуация", – поясняет аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Показательной будет реакция иностранцев, добавляет эксперт, последнее время они активно сокращали свои позиции в ОВГЗ. С начала текущего месяца они продали этих бумаг на 6,79 млрд грн, теперь объем их вложений составляет 97,61 млрд.

Что повлияет на курс:

снижение угрозы военной эскалации;

грядущие праздники;

спрос на украинский госдолг (облигации внутреннего госзайма, ОВГЗ).

"Другим индикатором настроения инвесторов станет курс ВВП-варрантов Украины. По мнению аналитиков Morgan Stanley, они сейчас существенно недооценены рынком. В условиях жестких карантинных ограничений спрос со стороны импортеров на межбанке по-прежнему слабый, что в дальнейшем будет способствовать укреплению гривны", – подытожил Гойлов.

Аналитик прогнозирует, что до конца апреля доллар продолжит падать и опустится к уровню 27,7 грн/$. Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, озвучивает более негативный прогноз. По его оценкам, валюта будет колебаться около отметок в 27,8-27,9 грн/$.

Он также отмечает, что укрепление гривни началось после заявления Министра обороны РФ Сергея Шойгу об отводе войск от границы Украины. Таким образом, снижение риска вторжения и эскалации вернуло инвесторов в гривню и украинский долг.

"Эпидемиологическая ситуация в стране улучшается. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил правительству за две недели проработать вопрос инфраструктуры и определить пути финансирования для создания лаборатории высокого уровня по производству вакцины от коронавируса. Вместе с тем, спад промышленного производства в Украине в первом квартале составил 2%. В марте показатель вырос на 1,8% по отношению к февралю", – поясняет Гойлов.

На фоне этих новостей участники валютного рынка могут занять выжидательную позицию и следить за развитием событий, принимая решения, исходя из конкретной тенденции. Вероятно, что экспортеры, которые придерживали валюту в ожидании роста ее курса выше 28 гривен за доллар, попытаются ее продать, что усилит позиции гривни. Сдерживать действия экспортеров будет погашение НДС.

Артем Беркович, старший аналитик компании Empori group, также дает оптимистический прогноз. По его оценкам, курс продажи наличного доллара будет колебаться в рамках 27,8-28,15.

"Такая динамика обусловлена приближением майских праздников, Праздника Пасхи, а значит – очередными длительными выходными днями. Спроса на валюту со стороны населения и бизнеса в такой период не будет, а значительно завышать курс доллара и евро в тот период, когда население может захотеть тратить свои накопления – невыгодно", – отмечает эксперт.

Как говорит внешний эксперт Ukraine Economic Outlook, доцент Черновицкого национального университета Богдан Сторощук, в соответствии с расчетами модели AI UEO, гривня останется в коридоре 27,85-28,05 грн/$. При дальнейшем снижении военного риска с лагом в две-три недели – это отразится в поведении иностранцев на рынке ОВГЗ и банков, которые приостановят давление на валютный рынок.

"Население и реальный сектор – формируют сейчас профицит валюты на рынке, который указывает на разворот курса обратно к 27,7 грн/$ после снижения политической напряженности связанной с военным риском", – пояснил Сторощук.

Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари уверен: инвесторы восприняли последние новости, как снижение военно-политической напряженности, и доллар на межбанке отправился вниз, потеряв за один день около 0,5%. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,8-27,9 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,8/28,0 грн", – добавляет эксперт.

В ближайшее время стоимость доллара в Украине будет снижаться. И если эпидемиологическая ситуация улучшится, доллар может уверенно опустится к отметке до 27,5 грн уже в мае.