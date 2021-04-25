Львовщина выйдет из "красной" зоны карантина: названа дата

Во Львовской области с понедельника, 26 апреля, отменяют карантин "красной" зоны, зато регион перейдет в "желтую" с действием определенных запретов.

Соответствующее решение приняла на внеочередном заседании региональная комиссия по ТЭБ и ЧС.

За прошедшие сутки на Львовщине выявили 294 новых случая заражения, а всего в регионе их насчитывается уже 127 137. От последствий болезни умерли еще четыре человека (всего 3158), но 267 смогли ее преодолеть (в общем 95 682). Сейчас активными больными остаются более 28 тысяч жителей.

Напомним: с 25 апреля из "красной" зоны карантина вышла Одесская область, которая тоже стала "желтой". По словам главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, далее ограничения могут ослабить также Запорожская, Полтавская, Киевская области и даже столица.

Запреты в "желтой" зоне:

нельзя находиться в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без надетых масок;

находиться на улице без документов, подтверждающих личность;

самостоятельно покидать места самоизоляции и обсервации;

пересекать границы иностранцам или лицам без гражданства без наличия полиса страхования;

проводить массовые (культурные, спортивные, развлекательные, социальные, религиозные и прочие) мероприятия (в том числе с размещением стоя) при участии более одного человека на 4 кв. м (если мероприятие проходит на открытом воздухе) или заполнении более чем на 50% (если проходит в закрытом помещении);

при этом разрешается проведение профессиональных спортивных матчей игровых команд со зрителями (заполненность не более 50%);

запрещено посещать кинотеатры и прочие заведения культуры с заполненностью залов более чем 50% (размещение осуществляется в шахматном порядке);

перевозить пассажиров в транспорте в большем количестве, чем мест для сидения;

запрещено проведение дискотек, работа ночных клубов, деятельность ресторанов и кафе по организации праздничных мероприятий и банкетов;

работа общепитов с 24 до 7 утра;

размещение посетителей в ресторанах и кафе должно осуществляться не более чем 4 человека за одним столом и на расстоянии не менее 2 метров между столами;

запрещена работа хостелов;

нельзя посещать учреждения образования, если на самоизоляции находится более 50% персонала и учеников;

проводить массовые мероприятия в школах и университетах в присутствии зрителей;

проводить плановые госпитализации, кроме оказания помощи беременным, онкобольным, паллиативной помощи в стационарных условиях и заведениях национального уровня, проведения других неотложных и срочных госпитализаций;

запрещена деятельность спортивных и фитнесс-клубов, которые не обеспечивают размещения посетителей в количестве один человек на 10 кв. м;

запрещено посещение посторонними заведений соцзащиты.

Как сообщал OBOZREVATEL: