Автора интернет-сенсации Mr. Freeman приговорили в России к 8 годам колонии из-за поста о Буче

В России автора популярного анимационного сериала под названием Mr. Freeman Павла Мунтяна заочно приговорили к 8 годам колонии по делу о так называемых военных "фейках" из-за поста о зверствах оккупантов в Буче. Mr. Freeman – это мультипликационные эпизоды изображавшие черного персонажа, который в форме монолога жалуется на изъяны российского общества.

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Об этом сообщают россмедиа. Накануне россиянину, который с 2014 года проживает на Кипре и имеет в РФ статус так называемого "иноагента", смягчили наказание, учитывая, что он отец двоих детей. К тому же, российская прокуратура не нашла никаких отягчающих обстоятельств по делу художника. По имеющимся данным, максимальный срок по статье составляет 10 лет колонии.

В феврале 2024 года создателя веб-мультфильма Mr. Freeman был арестован в России. Как сообщалось ранее, уголовное дело в отношении мультипликатора возбудили из-за поста о Буче, опубликованном в апреле 2022 года. Россиянин тогда написал, что оккупанты расстреляли 280 жителей украинского города.

В декабре прошлого года российский художник оштрафовали на 40 тысяч рублей, признав виновным в "дискредитации" армии оккупантов. В апреле 2023 года Павла Мунтяна объявили так называемым "иностранным агентом". Причиной стало то, что он выступал против российского вторжения в Украину и собирал средства в ее поддержку.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как на российскую оперную певицу и эксдепутаат Госдумы РФ Марию Максакову, осуждающую кровавую войну и поддерживающую Украину, возбудили уголовное дело в России. Артистке грозит до 6 лет лишения свободы из-за интервью украинскому телеканалу "Сейчас". Подробности – в нашем материале.

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