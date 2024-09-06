На временно оккупированной территории Луганской области - очередной пик смертей. Я писала об этом. Он постоянно растет, изменяются только мотивы преступлений, жертвы, преступники.

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С 2014 года кривая преступлений всегда идет вверх после праздников. Ну те, кто захватил эти территории, любят развлекаться.

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Саме тому, свята, це просто знакові дні для тих, кому влада, зброя, алкоголь та наркотики зносять дах.

А свято ж в ОРДЛО було знатне – День шахтаря.

Про його святкування я напишу окремо. Це інша розмова, інший аналіз. Скажу лише те, що як такого свята не було. Пили, багато пили, але здебільшого кожен у своїй родині чи в ресторані. У кого на що грошей вистачило.

Не було подарунків. Хоча, ні, були. На шахтах шахтарям видавали по одному морозиву. Як бачите, свято "вдалося", тому варто йому приділити більше уваги. А сьогодні знову про злочинність.

Після свят у лісопосадках знаходять багато згвалтованих дівчат чи жінок. У ставках потонулих. А на дорогах смертельні ДТП.

Не виняток й цей день шахтаря, який приніс понад 30 смертельних ДТП тільки в ОРЛО.

Тут після звільнення правила дорожнього руху змінилися на "у кого автомат или блат, у того больше прав". Тому ганяють по дорогам ОРДЛО круті "перці", для яких ікона стилю – це братки з 90-х.

З окупацією, "освобождением", як вважає критична більшість населення ОРДЛО, сюди повернулися саме ці 90-ті, тільки більше озброєні, більше цинічні, більше зухвалі. Людям просто наплювати на правила, мораль, людяність.

Ті, хто має в ОРДЛО гроші, бізнес, якусь владу, причетність до окупантів, чи військових, чи колаборантів, одразу починають ставити себе поза законом, суспільством та мораллю.

Як-то кажуть "з грязі в князі", але "князі" такі собі.

Ну, не буду описувати це "князівство", але ви уявляєте, як ці люди себе поводять- усі навколо них люди нижчого сорту, а вони схопили бога за бороду.

Тому в ОРДЛО хамство, мати, крики, бійки не тільки в чергах, а й на дорогах.

Ну, й звісно швидкість. Який руський не любить… так, так, саме так. Швидкість на дорозі без урахування правил дорожнього руху, це ж так по-руськи.

Особливо на свята, коли майже кожен мешканець ОРДЛО, не зважаючи на стать, сідає за кермо п’яний чи під дією наркотичних препаратів. Звісно ж, швидка їзда , яка є атрибутом крутизни, призводить до того, що на дорогах ОРДЛО стає небезпечно.

Авто, яке пересікло пряму суцільну смугу, знищило цілу родину в ОРЛО на трасі Довжанськ-Луганськ біля Сорокино (Краснодон). Загинули Максименко Едуард, його дружина Світлана та їх син Назар.

Я не знаю, чи водій, який став винуватцем загибелі цієї родини був військовим чи росіянином, поки не досліджувала це. А ось родина, яка загинула, була відомими у Довжанську підприємцями, зареєстрована у "податковій" "республики", були власниками магазину дитячого одягу "0+".

Офіційно це звучить так- колаборанти.

Ось знову цікава ситуація. Люди прийняли "республіку", платили "податки", волонтерили для "армії лнр", любили росію, а їх життя забрала ось ця побудована ними самими "республіка".

Спитаєте, як, їх же вбила не влада, а авто на швидкості.

Поясню: критична більшість мешканців ОРДЛО створили гетто, яке тепер вбиває їх, бо ж ця критична більшість є кумирами росії, "братків", виправдовує злочини, спотворює реальність підлаштовуючи її під російські фейки, ці люди створили абсолютне зло, ці люди й є те саме суспільство, яке живе поза мораллю, правилами та законом.

Чому в ОРДЛО так багато смертей? Відповідь на це питання у самому житті мешканців ОРДЛО.

Не рятує колаборантів ні колорадські стрічки на машинах, ні іконки руських святих, ні інший "блат".

Те, що вони побудували у своєму гетто, воно все одно буде нищити їх один за одним.

Ось це єдиний висновок з цих новин.

Але є дещо інше. Питання не їх життя, смерті чи їх моральних викривлених догм. Питання в іншому. Яку відповідальність понесуть підприємці ОРДЛО, які наразі офіційно зареєстровані у окупаційних податкових.

Я не про загиблих підприємців, їх доля вже покарала. Я про тих, хто наразі працює в ОРДЛО й сплачує податки окупантам.

З одного боку, як-то кажуть, життя їх вже покарало, бо жити у тому сміттєзвалищі, яке вони звуть "республіка", це те ще задоволення. Але, безкарність надає їм крила. Наскільки я знаю, багато підприємців ОРДЛО використовують український паспорт, мають довідку ВПО та закордоном називають себе громадянами України, щоб уникнути питань.

Такі собі подвійні стандарти.

То нам треба подумати не над цими згубленими життями чи безглуздою смертю, а про те, скільки колаборантів на окупованих територіях фінансує окупантів, підтримує життєдіяльність "республік", й мріє уникнути покарання.