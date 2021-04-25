Россия внесла США в список недружественных к ней стран

Россия начала формировать список недружественных к ней стран, в который уже вошли США.

Об этом передает ТАСС. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, остальные страны будут известны когда распоряжение правительства будет опубликовано.

"Россия начала работу по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в диппредставительстве. На данный момент в нем уже фигурируют США", – заявила Захарова.

По ее словам, теперь те государства, которые объявляются недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий. Список еще формируется.

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