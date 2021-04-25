Шмыгаль сказал, как будет действовать карантин на майские праздники

В Украине не будут менять действующую модель адаптивного карантина на праздничные дни в начале мая.

Такая система ограничительных мер в стране показала свою действенность. На этой неделе из "красной" зоны вышли Черновицкая и Одесская области, где стабилизировалась динамика заболеваемости. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

"Приближаются важные для украинцев праздники, и важно, чтобы радость от их празднования не омрачил рост заболеваемости. Правительство не будет на майские праздники менять модель адаптивного карантина, поскольку он демонстрирует свою действенность", – сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что обсудил вопросы соблюдения карантина с представителями Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций, чтобы период майских праздников прошел "мягко".

"В который раз призываем украинцев проявить ответственность, осторожность и избегать массовых скоплений на праздники. Соблюдение каждым из нас простых противоэпидемических мероприятий может уберечь жизнь и здоровье сотен людей", – отметил премьер.

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