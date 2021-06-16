Новости Украины: что говорили о войне на Донбассе Путин и Байден и гибель воина ВСУ

В Женеве 16 июня состоялись переговоры президентов США и России, которые затронули и тему Украины; госслужащим запретили сплетничать в соцсетях; на Донбассе погиб 24-летний украинский военный; а в Херсонской области неизвестный устроил стрельбу.

Также украинских туристов начали пускать в другие страны; в сети опубликовали видео последних минут жизни модели, погибшей в Турции; в Украине до 31 августа продлили адаптивный карантин; а в соцсетях появилось фото 13-летней девочки, погибшей при попытке спасти своих тонущих подруг.

Подробнее о главных событиях в Украине и вокруг нее за 16 июня читайте в подборке OBOZREVATEL .

В Женеве 16 июня состоялась встреча лидеров США Джо Байдена и России Владимира Путина. Переговоры в узком формате длились почти два часа – больше запланированного времени. После этого стороны перешли к этапу совместных переговоров делегаций, а далее политики по отдельности выступили на пресс-конференциях.

Видео дня

В Украине взялись воспитывать госслужащих, которые любят посплетничать, а вне работы оставляют "неправильные" комментарии в соцсетях. Словом, нужно быть едва ли не "тише воды, ниже травы". Кроме того, их обяжут владеть иностранными языками.

В ночь на 16 июня в Алешках на Херсонщине неизвестный мужчина открыл стрельбу по компании отдыхающих, а во время потасовки смертельно ранил себя. Пострадавших госпитализировали с ранениями.

Украинских туристов начали пропускать в другие страны по сертификату о вакцинации против COVID-19. Таким образом с подобным документом уже удалось пересечь границу Румынии.

В Украине до 31 августа продлили адаптивный карантин, введенный еще в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В то же время ввели ослабление ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий и работы заведений.

В сети опубликовали ролик, где видны последние минуты жизни 33-летней украинской модели Анжелики Срабьянц, которая трагически погибла в Турции. На видео слышно, как девушка звала своего парня Бурака Эрджана и кричала: "Пожалуйста".