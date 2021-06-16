Новости Украины: что говорили о войне на Донбассе Путин и Байден и гибель воина ВСУ

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Новости Украины: что говорили о войне на Донбассе Путин и Байден и гибель воина ВСУ

В Женеве 16 июня состоялись переговоры президентов США и России, которые затронули и тему Украины; госслужащим запретили сплетничать в соцсетях; на Донбассе погиб 24-летний украинский военный; а в Херсонской области неизвестный устроил стрельбу.

Также украинских туристов начали пускать в другие страны; в сети опубликовали видео последних минут жизни модели, погибшей в Турции; в Украине до 31 августа продлили адаптивный карантин; а в соцсетях появилось фото 13-летней девочки, погибшей при попытке спасти своих тонущих подруг.

Подробнее о главных событиях в Украине и вокруг нее за 16 июня читайте в подборке OBOZREVATEL .

Видео дня

  • Украинских туристов начали пропускать в другие страны по сертификату о вакцинации против COVID-19. Таким образом с подобным документом уже удалось пересечь границу Румынии.

  • В Украине до 31 августа продлили адаптивный карантин, введенный еще в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В то же время ввели ослабление ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий и работы заведений.

  • В сети опубликовали ролик, где видны последние минуты жизни 33-летней украинской модели Анжелики Срабьянц, которая трагически погибла в Турции. На видео слышно, как девушка звала своего парня Бурака Эрджана и кричала: "Пожалуйста".

  • В среду, 16 июня, в зоне Операции объединенных сил на Донбассе погиб 24-летний военный Роман Галуха. Он был родом из Равы-Русской Львовской области.

  • В социальных сетях показали фото 13-летней девочки, которая погибла, спасая своих подруг. Трагедия произошла во вторник, 15 июня, в Белой Церкви на реке Рось.

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