Украинцев начали пропускать за границу по COVID-сертификатам: как это работает

Украинских туристов начали пропускать в другие страны по сертификату о вакцинации против COVID-19. Таким образом пересечь границу могут даже люди, привитые китайским препаратом Coronavac.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). При пересечении границы из Нидерландов в Румынию пограничники требовали отрицательный ПЦР-тест, анализ на антитела о том, что вы уже переболели коронавирусом, или же сертификат вакцинации.

Известно, что часть туристов прошли границу по ПЦР-тесту на COVID-19, а некоторые украинцы предоставили сертификаты вакцинации.

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Отмечается, что этот документ также приняли при въезде в Румынию и при этом он не вызвал никаких вопросов у пограничников.

К слову, чтобы оформить международный сертификат о вакцинации против COVID-19, необходимый для выезда за границу, нужно получить две прививки препаратом от коронавируса, одобренным ВОЗ. Такой документ будет действовать до введения так называемых паспортов вакцинации, запланированного на 1 июля.

Сертификат можно получить исключительно в бумажной форме сразу после получения второй дозы вакцины или позже в любом медучреждении, подключенном к электронной системе Министерства здравоохранения, в частности, у семейного врача.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 16 июня Бельгия запустила в тестовом режиме COVID-сертификаты. Официально они начнут действовать уже с 1 июля.