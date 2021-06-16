В сети появилось фото 13-летней девочки, которая утонула на Киевщине, спасая своих подруг

В социальных сетях показали фото 13-летней девочки, которая погибла спасая своих подруг. Трагедия произошла во вторник, 15 июня, в Белой Церкви на реке Рось.

Фото погибшей опубликовала ее родственница Влада Синявская на своей странице в Facebook. Девочку звали Лиза и она занималась спортом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Друзья, обращаемся с душевной болью ко всем неравнодушным с просьбой о помощи !!! ️ Сегодня нашу семью постигло большое горе. Трагически погибла наша Лиза, спасая жизнь подругам. Она была искренним и преданным другом, единственной дочерью своих родителей", – говорится в сообщении.

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Напомним, 15 июня компания девочек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхала у реки Рось. Никого из взрослых рядом не было. Затем одна из несовершеннолетних начала тонуть, две подруги бросились ей на помощь.

Однако затем спасенная девочка заметила, что одна из подруг пропала. Ее тело водолазы нашли в 100 метрах от берега.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Кийлов Бориспольского района малолетние брат и сестра упали в выгребную яму. От полученных травм девочка погибла.