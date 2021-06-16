В сети появилось фото 13-летней девочки, которая утонула на Киевщине, спасая своих подруг

Василий Михальчук
Василий Михальчук
Жизнь столицы
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В сети появилось фото 13-летней девочки, которая утонула на Киевщине, спасая своих подруг

В социальных сетях показали фото 13-летней девочки, которая погибла спасая своих подруг. Трагедия произошла во вторник, 15 июня, в Белой Церкви на реке Рось.

Фото погибшей опубликовала ее родственница Влада Синявская на своей странице в Facebook. Девочку звали Лиза и она занималась спортом (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

13-летняя Лиза утонула спасая своих подруг .

"Друзья, обращаемся с душевной болью ко всем неравнодушным с просьбой о помощи !!! ️ Сегодня нашу семью постигло большое горе. Трагически погибла наша Лиза, спасая жизнь подругам. Она была искренним и преданным другом, единственной дочерью своих родителей", – говорится в сообщении.

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Напомним, 15 июня компания девочек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхала у реки Рось. Никого из взрослых рядом не было. Затем одна из несовершеннолетних начала тонуть, две подруги бросились ей на помощь.

Девочка занималась спортом .

Однако затем спасенная девочка заметила, что одна из подруг пропала. Ее тело водолазы нашли в 100 метрах от берега.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Кийлов Бориспольского района малолетние брат и сестра упали в выгребную яму. От полученных травм девочка погибла.

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