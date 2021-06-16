Кабмин продлил карантин в Украине, но ослабил ограничения: все, что нужно знать

В Украине до 31 августа продолжили адаптивный карантин, введенный еще в прошлом году из-за пандемии коронавируса. В то же время ввели ослабление ограничений, касающихся проведения массовых мероприятий и работы заведений.

Решение было принято на заседании Кабинета министров 16 июня. В частности, чиновники пошли на такой шаг, учитывая, что все области находятся в "зеленой" зоне.

Анонсируя ослабление запретов, премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что пока контроль самоизоляции через приложение "Вдома", фактически, не будет осуществляться. По его словам, это позволит обновить само приложение.

Что вновь позволили в Украине:

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проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, религиозных, рекламных и т. п.) в помещениях с 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

Однако участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы. Если же у всех участников и организаторов есть отрицательный результат теста на COVID-19 или документ, подтверждающий полную вакцинацию против коронавируса, ограничения относительно масок и дистанции не применяется.

Важное уточнение – речь идет о тесте методом ПЦР или экспресс-исследованием на определение антигена SARS-CoV-2. Он должен быть сделан не более чем за 72 часа до начала мероприятия.

работу заведений питания после 00:00.

"Мы на правильном пути для постепенного восстановления сферы и вывода ее из кризиса. Не обращайте внимания. Покупайте билеты на концерты, мастер-классы, спектакли и в кинотеатры. Отрасль нуждается в этом, а мы с вами нуждаемся в эмоциях и культурном наполнении", – поделился после заседания правительства министр культуры Александр Ткаченко.

Как известно, все области Украины перешли в "зеленую" карантинную зону еще 9 июня и пока ситуация осталась неизменной. Это самый легкий из существующих уровень эпидемической опасности, он вводится в случае, когда нет всплеска заболеваемости COVID-19, а загруженность коек в профильных медучреждениях находится на уровне 5%.

"Зеленая" зона позволяет:

пребывание в общественных зданиях и транспорте в масках или респираторах;

массовые мероприятия с участием более 50 человек;

деятельность кинотеатров и учреждений с наполненностью не более 50% мест в каждом отдельном кинозале или зале;

перевозки пассажиров только в пределах мест для сидения;

посещение учреждений дошкольного, школьного, внешкольного и специализированного образования, если на самоизоляции более 50% детей и персонала учреждения;

деятельность хостелов и посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

На сегодняшний день в Украине:

работа ресторанов разрешена круглосуточно, а расстояние между столиками уменьшено с 2 до 1,5 метра;

разрешена работа ночных клубов, концертов и массовых мероприятий;

но обязательное условие – не менее 4 кв. м площади на одного человека или наполненность залов не более двух третей мест;

гражданам Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста можно не идти на самоизоляцию.

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