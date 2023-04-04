''Ничего человеческого и святого'': сеть взбудоражили подробности об особняке, который ''Паша Мерседес'' построил на костях семьи в Киеве

Скандально известный бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) оказался владельцем особняка на Печерских холмах, землю под который отнял у киевлянина, выжившего во время бомбежки фашистами Киева. Украинцев взбудоражили подробности о поместье.

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Они отметили, что у представителя УПЦ МП нет "ничего человеческого и святого". Соответствующие комментарии пользователи оставили в соцсетях.

Так, OBOZREVATEL опубликовал расследование о том, как Паша Мерседес построил себе особняк на костях семьи в Киеве. Выяснилось, что землю он "отжал" у семьи Береговенко, которая жила в Киеве на улице Землянской, 10 еще с 1913 года.

Во время Второй мировой войны, в 1941 году, дом семьи пострадал от бомбежки фашистами Киева, в результате чего погибли две девочки и пожилая женщина. Похоронили их там же – на родном дворе. Выжить удалось только годовалому Вите, который в дальнейшем и стал единственным наследником и владельцем всего домовладения.

В конце 90-х началась волна приватизации. Виктор Береговенко в 1998 году (как и соседи) обратился в Печерскую госадминистрацию, чтобы приватизировать земельный участок, но столкнулся с мощным противодействием. А в октябре 2000 года дом подожгли, и от него остался только фундамент.

После этого Виктор неожиданно узнал, что почти год назад Киевский городской совет отдал его участок во владение двум "святым отцам", среди которых оказался митрополит Павел.

Законный наследник стал судиться за свое имущество. Судебные тяжбы продолжались до 2007 года, однако влиятельные священники надавили на свои рычаги, и в результате пожилой киевлянин остался ни с чем.

Дом на улице Землянской, 10а принадлежит непосредственно митрополиту Павлу. Общая площадь дома составляет 545 кв. м, а жилая – 104. Стоимость участка митрополита – не менее миллиона.

Украинцев возмутили эти подробности и неоправданная роскошь представителя УПЦ МП. Люди отметили, что настоящие монахи жили в аскетических условиях, спали на полу и даже ели не каждый день.

Пользователи соцсетей также требуют вернуть землю и дом (вместо сожженного) законному наследнику. Они считают, что нужна не только Божья кара, но и человеческая.

Кроме того, митрополита Павла назвали "безнравственным человеком", отметив, что он является "обобщающим образом московского попа".

Напомним, утром 1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении митрополиту УПЦ МП Павлу (Лебедю), называющему себя настоятелем Киево-Печерской лавры. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной розни) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

В Шевченковском районном суде города Киева избрали меру пресечения митрополиту УПЦ МП Павлу. Его отправили под домашний арест на 60 суток с обязательством носить электронный браслет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Успенском соборе Киево-Печерской лавры бывший ее настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) одобрил размещение портрета со своим изображением. На рисунке, похожем на икону, церковник стоит рядом с главой Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и покойным митрополитом Владимиром Сабоданом.

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