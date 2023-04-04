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"Паша Мерседес" построил особняк на костях семьи, у которой "отжал" землю в центре Киева: как это произошло. Фото

Олег Шевченко
Кияни
7 минут
31,5 т.
митрополит Павел лавра

Скандально известный бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) оказался владельцем особняка на Печерских холмах благодаря "отжиму" земли у законного наследника. "Хатынка" выросла на костях погибших в результате фашистской бомбежки киевлянок.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Смертный грех – не помеха

Сегодня митрополит Павел находится под домашним арестом по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ. Абсолютно законные действия СБУ в России были восприняты как "гонения на церковь" и "охоту на ведьм". Однако, как утверждают люди, "на "Паше Мерседесе" клейма негде ставить".

Священнослужитель, казалось бы, должен быть образцовым примером для верующих, что уж говорить о совершении им смертных грехов, а ведь алчность (корыстолюбие) – один из них.

митрополит Павел Путин

"Корысть есть ненасытимое желание иметь, или искание и стяжание вещей под видом пользы, затем только чтобы сказать об них: мои. Предметов этой страсти множество: дом со всеми его частями, поля, слуги, а главное – деньги, потому что ими можно всё доставать", – определил святитель Феофан Затворник.

Но что митрополиту Павлу эти слова? Он всячески потакает своей алчности: любит дорогие часы, автомобили (за что и получил прозвище "Паша Мерседес") и стал "коллекционером" недвижимости. История о том, как он обзавелся особняком в центре Киева – яркий тому пример. Да еще и с криминальным душком.

Паша Мерседес

Разбомбили фашисты, отобрали "святые"

Семья Береговенко жила в Киеве на улице Землянской, 10 начиная еще с далекого 1913 года. В 1941 году, во время бомбардировки фашистами Киева, дом был разрушен: погибли трое членов этой семьи – две девочки и пожилая женщина. Похоронили их во время войны там же – на родном подворье.

Единственным выжившим, которого солдаты достали из-под обломков, был годовалый Витя. Спустя годы вместе с мамой он заново отстроил дом. После смерти всех родных (последней в 1987 году умерла мама) Виктор стал единственным наследником и обладателем всего домовладения, что подтверждается решением суда от 21 ноября 1987 года и свидетельством о праве на наследство.

В конце 90-х началась волна приватизации. Виктор Береговенко в 1998 году (так же, как и соседи) обратился в Печерскую госадминистрацию, чтобы приватизировать земельный участок, но столкнулся с мощным противодействием.

Береговенко суд

Мужчину, работавшего на киевском заводе "Арсенал" (государственном предприятии военно-промышленного комплекса), чиновники гоняли по кругу за все новыми и новыми справками. А в октябре 2000 года случилась беда: дом подожгли – от него остался только фундамент.

Уже после пожара Виктор неожиданно узнал, что почти год назад Киевсовет отдал его участок во владение двум "святым отцам". И не абы кому – новыми "владельцами" оказались Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир и наместник Киево-Печерской лавры, на тот момент епископ, Павел.

По решению Киевского городского совета от 28.12.1999 года № 198/700 "О предоставлении земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и хозяйственных зданий" гражданам Сабодану В.М. и Лебедю П.Д. было выделено по земельному участку размером по 0,10 га каждому на ул. Землянской. Интересный момент – решение Киевсовета датировано тем же днем, когда нотариус выдал Виктору Береговенко свидетельство о праве на наследство, по которому мужчине принадлежит все домовладение.

Законный наследник был шокирован тем, что земля предков ушла в руки чужих людей. Он не сидел сложа руки, однако только 14 августа 2001 года Печерский суд удовлетворил иск Береговенко к Киевсовету и признал недействительной выделение священнослужителям чужой земли (из-за многочисленных нарушений действующего законодательства).

Влиятельные священники нажали на рычаги и Киевсовет оспорил это решение в высшей судебной инстанции – Верховном Суде. Тот, в свою очередь, вернул дело на повторное разбирательство. А спустя год Печерский суд Киева вынес уже прямо противоположное (своему предыдущему) решение! Теперь – в пользу "отцов". Причем заседание происходило в закрытом режиме: на него не пустили журналистов, также было незаконно запрещено использование технических средств фиксации процесса.

Печерский суд

Однако Виктор Береговенко сдаваться не собирался – решил опротестовать решение. Он оплатил судебный сбор, однако квитанции об этом уже в суде таинственным образом исчезли. Причем трижды! Пока не истек срок подачи апелляции.

После получения исполнительного письма из суда митрополит Владимир (Сабодан) и настоятель Лавры (Лебедь) на фактически отобранной у пожилого киевлянина земле начали строительство своих особняков.

Береговенко продолжал биться за землю, на которой почти век проживала его семья. В это время милицию забрасывали жалобами о якобы незаконных действиях Виктора Береговенко. По мнению бывших правоохранителей, которым они поделились с OBOZREVATEL, это делалось намеренно, чтобы окончательно "отжать" землю. Милиция же не могла вмешаться, так как это был гражданско-правовой спор, который в тот момент рассматривался в суде.

Судебные тяжбы продолжались вплоть до 2007 года и в итоге пожилой киевлянин остался ни с чем. Добиться справедливости, побороть влиятельных священнослужителей, которым явно помогали и чиновники, и суд, оказалось невозможно.

А в следующем году Лебедь стал депутатом Киевсовета от пророссийской Партии регионов.

суд митрополит Павел

Собиратель "сокровищ"

Корреспонденты OBOZREVATEL съездили к особняку, который построил на Печерске митрополит Павел. По словам соседей, тут его часто видели.

дом наместника Киево-Печерской лавры Павла

Согласно данным из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, дом на улице Землянской, 10а принадлежит непосредственно митрополиту Павлу (в миру он – Петр Дмитриевич Лебедь).

дом Павла в Киеве

Общая площадь "скромного" особняка составляет "каких-то" 545 кв. м, а жилая – 104.

''Паша Мерседес'' построил особняк на костях семьи, у которой ''отжал'' землю в центре Киева: как это произошло. Фото

Стоимость земли в этом элитном районе (граничит с Ботаническим садом) – на вес золота. Например, на соседней улице Мичуринской продают участок земли, а цена только одной сотки составляет больше ста тысяч долларов.

купить участок Киев

Участок митрополита – 10 соток, его цена – минимум миллион.

обыск митрополит Павел
''Паша Мерседес'' построил особняк на костях семьи, у которой ''отжал'' землю в центре Киева: как это произошло. Фото

Еще два дома владыки Павла находятся в селе Вороньков Бориспольского района.

дом наместника Лавры Павла

Один – это огромный имущественный комплекс на улице Украинской, который в 2015 году засняли активисты "Автомайдана".

Второй дом находится на улице Молодежной. Именно тут по решению суда и должен находиться под домашним арестом митрополит.

домашний арест митрополит Павел

Вот только условия в этом доме Лебедь счел для себя "неподобающими", о чем и заявил во время избрания меры пресечения.

"Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки… Небольшой дом. Я его продавал, но никто не купил, поэтому я оттуда все раздал: кровати, стиральные машинки, холодильник... Я не любил это место... Я вам говорю, бог свидетель (крестится), я там был последний раз в 2009 году", – сказал митрополит в суде журналистам.

Вот только по данным Реестра, свидетельство о праве собственности на этот дом Лебедь получил в 2011 году.

дом Павла в селе Вороньков

То, что жить сейчас в одноэтажной "хатке" для митрополита Павла моветон – очень даже понятно. То ли дело шикарные особняки, к роскоши которых так привык "простой" священнослужитель.