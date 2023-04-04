''Паша Мерседес'' построил особняк на костях семьи, у которой ''отжал'' землю в центре Киева: как это произошло. Фото

Скандально известный бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) оказался владельцем особняка на Печерских холмах благодаря "отжиму" земли у законного наследника. "Хатынка" выросла на костях погибших в результате фашистской бомбежки киевлянок.

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Смертный грех – не помеха

Сегодня митрополит Павел находится под домашним арестом по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии РФ. Абсолютно законные действия СБУ в России были восприняты как "гонения на церковь" и "охоту на ведьм". Однако, как утверждают люди, "на "Паше Мерседесе" клейма негде ставить".

Священнослужитель, казалось бы, должен быть образцовым примером для верующих, что уж говорить о совершении им смертных грехов, а ведь алчность (корыстолюбие) – один из них.

"Корысть есть ненасытимое желание иметь, или искание и стяжание вещей под видом пользы, затем только чтобы сказать об них: мои. Предметов этой страсти множество: дом со всеми его частями, поля, слуги, а главное – деньги, потому что ими можно всё доставать", – определил святитель Феофан Затворник.

Но что митрополиту Павлу эти слова? Он всячески потакает своей алчности: любит дорогие часы, автомобили (за что и получил прозвище "Паша Мерседес") и стал "коллекционером" недвижимости. История о том, как он обзавелся особняком в центре Киева – яркий тому пример. Да еще и с криминальным душком.

Разбомбили фашисты, отобрали "святые"

Семья Береговенко жила в Киеве на улице Землянской, 10 начиная еще с далекого 1913 года. В 1941 году, во время бомбардировки фашистами Киева, дом был разрушен: погибли трое членов этой семьи – две девочки и пожилая женщина. Похоронили их во время войны там же – на родном подворье.

Единственным выжившим, которого солдаты достали из-под обломков, был годовалый Витя. Спустя годы вместе с мамой он заново отстроил дом. После смерти всех родных (последней в 1987 году умерла мама) Виктор стал единственным наследником и обладателем всего домовладения, что подтверждается решением суда от 21 ноября 1987 года и свидетельством о праве на наследство.

В конце 90-х началась волна приватизации. Виктор Береговенко в 1998 году (так же, как и соседи) обратился в Печерскую госадминистрацию, чтобы приватизировать земельный участок, но столкнулся с мощным противодействием.

Мужчину, работавшего на киевском заводе "Арсенал" (государственном предприятии военно-промышленного комплекса), чиновники гоняли по кругу за все новыми и новыми справками. А в октябре 2000 года случилась беда: дом подожгли – от него остался только фундамент.

Уже после пожара Виктор неожиданно узнал, что почти год назад Киевсовет отдал его участок во владение двум "святым отцам". И не абы кому – новыми "владельцами" оказались Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир и наместник Киево-Печерской лавры, на тот момент епископ, Павел.

По решению Киевского городского совета от 28.12.1999 года № 198/700 "О предоставлении земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания жилых домов и хозяйственных зданий" гражданам Сабодану В.М. и Лебедю П.Д. было выделено по земельному участку размером по 0,10 га каждому на ул. Землянской. Интересный момент – решение Киевсовета датировано тем же днем, когда нотариус выдал Виктору Береговенко свидетельство о праве на наследство, по которому мужчине принадлежит все домовладение.

Законный наследник был шокирован тем, что земля предков ушла в руки чужих людей. Он не сидел сложа руки, однако только 14 августа 2001 года Печерский суд удовлетворил иск Береговенко к Киевсовету и признал недействительной выделение священнослужителям чужой земли (из-за многочисленных нарушений действующего законодательства).

Влиятельные священники нажали на рычаги и Киевсовет оспорил это решение в высшей судебной инстанции – Верховном Суде. Тот, в свою очередь, вернул дело на повторное разбирательство. А спустя год Печерский суд Киева вынес уже прямо противоположное (своему предыдущему) решение! Теперь – в пользу "отцов". Причем заседание происходило в закрытом режиме: на него не пустили журналистов, также было незаконно запрещено использование технических средств фиксации процесса.

Однако Виктор Береговенко сдаваться не собирался – решил опротестовать решение. Он оплатил судебный сбор, однако квитанции об этом уже в суде таинственным образом исчезли. Причем трижды! Пока не истек срок подачи апелляции.

После получения исполнительного письма из суда митрополит Владимир (Сабодан) и настоятель Лавры (Лебедь) на фактически отобранной у пожилого киевлянина земле начали строительство своих особняков.

Береговенко продолжал биться за землю, на которой почти век проживала его семья. В это время милицию забрасывали жалобами о якобы незаконных действиях Виктора Береговенко. По мнению бывших правоохранителей, которым они поделились с OBOZREVATEL, это делалось намеренно, чтобы окончательно "отжать" землю. Милиция же не могла вмешаться, так как это был гражданско-правовой спор, который в тот момент рассматривался в суде.

Судебные тяжбы продолжались вплоть до 2007 года и в итоге пожилой киевлянин остался ни с чем. Добиться справедливости, побороть влиятельных священнослужителей, которым явно помогали и чиновники, и суд, оказалось невозможно.

А в следующем году Лебедь стал депутатом Киевсовета от пророссийской Партии регионов.

Собиратель "сокровищ"

Корреспонденты OBOZREVATEL съездили к особняку, который построил на Печерске митрополит Павел. По словам соседей, тут его часто видели.

Согласно данным из Реестра прав собственности на недвижимое имущество, дом на улице Землянской, 10а принадлежит непосредственно митрополиту Павлу (в миру он – Петр Дмитриевич Лебедь).

Общая площадь "скромного" особняка составляет "каких-то" 545 кв. м, а жилая – 104.

Стоимость земли в этом элитном районе (граничит с Ботаническим садом) – на вес золота. Например, на соседней улице Мичуринской продают участок земли, а цена только одной сотки составляет больше ста тысяч долларов.

Участок митрополита – 10 соток, его цена – минимум миллион.

Еще два дома владыки Павла находятся в селе Вороньков Бориспольского района.

Один – это огромный имущественный комплекс на улице Украинской, который в 2015 году засняли активисты "Автомайдана".

Второй дом находится на улице Молодежной. Именно тут по решению суда и должен находиться под домашним арестом митрополит.

Вот только условия в этом доме Лебедь счел для себя "неподобающими", о чем и заявил во время избрания меры пресечения.

"Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки… Небольшой дом. Я его продавал, но никто не купил, поэтому я оттуда все раздал: кровати, стиральные машинки, холодильник... Я не любил это место... Я вам говорю, бог свидетель (крестится), я там был последний раз в 2009 году", – сказал митрополит в суде журналистам.

Вот только по данным Реестра, свидетельство о праве собственности на этот дом Лебедь получил в 2011 году.

То, что жить сейчас в одноэтажной "хатке" для митрополита Павла моветон – очень даже понятно. То ли дело шикарные особняки, к роскоши которых так привык "простой" священнослужитель.