"Мерседес" на иконе: митрополит УПЦ МП Павел создал свой культ в Лавре. Фото

В Успенском соборе Киево-Печерской лавры бывший ее настоятель, митрополит УПЦ МП Павел (Петр Лебедь) одобрил размещение портрета со своим изображением. На рисунке, похожем на икону, церковник стоит рядом с главой Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрием и покойным митрополитом Владимиром Сабоданом.

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Такую "икону" можно увидеть на верхних хорах собора. Бывший архидиакон Киево-Печерской лавры Александр Бакай рассказывал Big Kiev, что это не единственный портрет Лебедя на церковной территории, их еще по меньшей мере два.

На одеянии митрополита (который 1 апреля получил подозрение от СБУ) изображен лик Христа. Эксперты объяснили: это означает, что рисунок уже выходит за каноны светской картины. Однако иконой его тоже считать нельзя, потому что там нарисованы еще живые и не канонизированные церковью служители.

Настоятель Свято-Троицкого духовного центра, протоиерей ПЦУ Николай Зинкевич считает, что подобные "иконы" являются искажением идей православия.

"В целом изображать кого-то несвятого на стенах храма не является на самом деле богохульным или абсурдным делом. Есть много храмов, где изображены и их основатели, и в аду горят Януковичи и все остальные. В некоторых церквях могут быть изображены украинские воины, умершие или даже живые религиозные фигуры. Впрочем, есть "но". Когда ты делаешь это относительно себя, то по крайней мере возникает вопрос – какой месседж ты хочешь этим донести, когда увековечиваешь себя?" – сказал Зинкевич в комментарии "Еспресо".

Церковник увидел в этом признаки авторитаризма и осудил "пение хвалебных песен себе".

Юрист и адвокат Олег Мицик отметил, что портрет Лебедя в лавре нельзя квалифицировать как осквернение, скорее речь идет о нарушении определенных канонических нюансов.

В то же время возникает вопрос: законно ли бывшие служители святыни вносили изменения в декорации. С юридической точки зрения помещения храмов УПЦ МП арендовала у государства и какие-либо существенные изменения организация должна была согласовывать с дирекцией историко-культурного заповедника.

Чтобы в полной мере оценить законность таких действий, нужно поднимать документацию именно по Киево-Печерской лавре, объяснял защитник памятников истории, культуры и архитектуры Василий Петрик.

Добавим, что в ходе обысков у митрополита Павла правоохранительные органы нашли еще один портрет церковника. Он выполнен в золотых тонах.

Служба безопасности Украины рассказала, что в 2022 году начала комплексные контрразведывательные мероприятия (более 40) в церковной среде УПЦ МП для прекращения деструктивной деятельности пророссийски настроенного духовенства. В результате было возбуждено 61 уголовное производство в отношении 61 священнослужителя. Суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага, в т.ч. двоих из них обменяли на наших военнослужащих.

По материалам спецслужбы введены санкции в отношении 17 функционеров УПЦ, а почти 250 клирикам РПЦ запрещен въезд в Украину.

Прекращено гражданство Украины 19 священнослужителей УПЦ, граждан страны-агрессора, также инициировано принудительное возвращение в страну происхождения двум служителям церкви, которые имели российское гражданство.

В СБУ подчеркнули, что соблюдают принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважают право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее СБУ опубликовала записи телефонных разговоров митрополита Павла, известного как "Мерседес" за свою любовь к дорогим авто. На аудиоперехватах он оскорблял защитников Украины.

– 1 апреля церковнику официально объявили о подозрении по ст. 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и ст. 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ) УК. В этот же день Шевченковский районный суд отправил Павла под домашний арест на 60 дней и запретил пользоваться соцсетями, чтобы священнослужитель не записывал обращения к верующим.

– Пока действует указанная мера пресечения, Лебедь обязан носить электронный браслет. Отслеживающее устройство сотрудники полиции надели на священника прямо в зале заседания, хотя подозреваемый пытался отговорить их, ссылаясь на состояние своего здоровья.

– Все обвинения Лебедь отрицает, а дело против себя называет "политическим".

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