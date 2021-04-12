Перед гибелью успел позвонить маме: снайпер РФ убил еще одного молодого защитника Украины

Украинские военные продолжают гибнуть на войне за независимость нашего государства. Недалеко от населенного пункта Золотое на Луганщине в субботу, 10 апреля, российско-оккупационные войска убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика, который был родом из Харьковщины.

Сослуживцы бойца из 92-й ОМБр рассказали, что в тот день поздно вечером парня застрелил вражеский снайпер. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Андрея убили около 23:00. Незадолго перед этим он звонил своей маме и сообщил, что планирует в начале новой недели приехать домой, у него намечался отпуск.

"Теперь мама Андрея не находит себе места: она ждала сына в гости, а его привезут в гробу попрощаться", – едва сдерживая слезы рассказывает староста села Мартовое Харьковской области Татьяна Петровна.

Раньше женщина работала учительницей в местной школе и прекрасно помнит Андрея. Белокурый мальчик, учился на среднем уровне, но его все любили за доброту и открытость. "Шебутной, веселый такой мальчишка. Знаете, он такой был очень человечный паренек", – вспоминает староста.

Андрей из простой и работящей семьи. Его отец трудится на ферме трактористом, мама – технический работник в местном доме культуры. По сельским меркам – семья среднего достатка. Также у бойца осталась младшая сестра.

"Знаете, Андрей был безотказным. Если попросишь в чем-то помочь, всегда откликнется. И все старался сделать быстро. Я помню, что до армии еще он увлекался мотоциклами. У них был старенький "Днепр", он все время с ним возился", – говорит Дарья, жительница села.

У Андрея на страничке в одной из социальных сетей есть много фотографий этого самого мотоцикла. Еще он увлекался рыбалкой, ловил карасей и фотографировал рассветы над водохранилищем.

После школы Андрей отслужил в армии, однако какой-то особой работы в Мартовом не было. Сидеть на шее у родителей парень не хотел, к тому же был патриотично воспитан.

Недалеко от его села находится Чугуев, военный городок. Андрей отправился первый раз служить по контракту, а потом вернулся, побыл в селе. Спустя некоторое время ему предложили служить в 92-й бригаде, он снова заключил контракт и в конце августа 2019 года отправился на Донбасс.

3 апреля на Донетчине под Шумами подорвался сержант Сергей Сулима и погиб от пулевых ранений сапер Игорь Байтала, чье тело оккупанты отдали только 6 апреля. Оба были из 10-й горно-штрумовой бригады.

5 апреля неподалеку от Авдеевки Донецкой области был смертельно ранен солдат 72-й ОМБр Владислав Мороз, а возле Золотого-4 убили младшего сержанта Виктора Гелебранта из 92-й ОМБр.