'Неужели 'Панцирь' не помог?' Сеть отреагировала мемами на 'бавовну' в Кремле. Фото

После ночной атаки дронов на Кремль сеть заполонили мемы и фотожабы. Украинцы высмеяли очередную "бавовну" в России, а также припомнили Москве хвастовство российским ПВО и циничные удары по жилым домам в Украине.

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Пользователи шутят, что атаку якобы могли организовали украинские спецслужбы, а возможно, даже боевые голуби ВСУ или сам президент Украины Владимир Зеленский. Они также обращают внимание на то, что хваленые ЗРК "Панцирь" не защитили Кремль от ударов БПЛА.

А некоторые напомнили, что Москва начала войну 24 февраля 2022 года с угроз "взять Киев за три дня", а сегодня заявляет, что "Путин не пострадал".

По прогнозам пользователей, президенту РФ придется праздновать 9 мая на Красной площади в каске и среди баррикад.

"Неужели "Панцирь не помог", "Красиво, но мало", "Точно в цель", – пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 3 мая в Москве услышали звуки взрывов возле Кремля. Очевидцы заявили, что видели в небе искры, а в сеть попало видео дыма над зданием.

– Днем в Кремле заявили о якобы покушении Украины на президента РФ и заверили, что Путин не пострадал.

– Момент атаки попал на видео. На кадрах видно, как БПЛА врезается в одну из башен Кремля, после чего в месте прилета загорается огонь.

– Оккупанты подняли панику в сети. Некоторые пишут, что дроны по Кремлю запустили с территории РФ, где у ГУР и СБУ якобы "есть сотни агентов". По мнению пропагандистов, "в час Х они нанесут одновременный удар".

– В Офисе президента Украины отвергли обвинения в причастности к атаке и заявили, что в приоритете у Киева – освобождение своих территорий. Там также допустили, что РФ готовитмасштабный теракт.

– Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что удар по Кремлю на видео выглядит очень странно и Москва, скорее всего, устроила очередную провокацию.