"Ну все, теперь уже и Кремль!" После новой атаки БПЛА оккупанты заявили о сотнях агентов ГУР и СБУ в России

После результативных подрывов ж/д и ударов беспилотников, которые произошли на территории России 1 мая, последовало еще более эффектное продолжение. В этот раз объектами неизвестных "мстителей" стало логово российского диктатора, его святая святых – Кремль. Россияне с ужасом смотрят на происходящее и "множат на ноль" свою армию и спецслужбы, которые оказались абсолютно беспомощными перед лицом такой угрозы.

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Атака беспилотников по Кремлю

То, что в России считали невозможным, все же произошло – неизвестные беспилотники атаковали Кремль.

Москвичи услышали громкие звуки около трех часов ночи, затем заметили искры и дым. А уже днем 3 мая появилось видео самой атаки и гневное заявление пресс-службы президента РФ, что это расценивается как покушение на Путина.

По утверждению Кремля, диктатор в ходе атаки не пострадал, в тот момент он находился в другом месте, а беспилотники якобы были выведены из строя "в результате действий военных и спецслужб".

"Кремль расценил эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на президента накануне Дня победы, парада 9 мая", – заявили в пресс-службе Путина. Также в РФ пригрозили "правом принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным".

В Telegram-каналах оккупантов началось настоящее беснование. Некоторые считают, что беспилотники по Кремлю были запущены не из Украины, а с территории России, где у Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ якобы "есть сотни агентов". Причем, по мнению оккупантов, "в час Х они нанесут одновременный удар".

Также в России требуют "ответного удара по Киеву" и "стереть Украину с лица земли".

Тем временем офис президента Украины уже отреагировал на инцидент в Москве.

"У нас нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль, но, как неоднократно заявлял президент Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих", – заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.

"Случившееся в Москве, очевидно, нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", – подчеркнул Никифоров.

Два дня – два поезда на воздух

Вечером 2 мая стало известно о втором за два дня подрыве железнодорожного пути в Брянской области. В этот раз "инцидент" произошел на перегоне Снежетьская – Белые Берега.

Местные жители слышали три взрыва в 19:48, после чего большинство вагонов – по информации очевидцев, не менее двадцати - сошли с рельсов.

В цистернах перевозилось топливо для оккупантов, а также различные химические реагенты. "Большую обеспокоенность" у российских силовиков вызвала информация, что произошел разлив кислоты и другого содержимого цистерн. Также в них были сера и селитра.

После попавшей в сеть информации о ЧП россияне стали оставлять гневные комметарии, в которых уничижительно отзываются об уровне спецслужб РФ. Мол, несмотря на предыдущий результативный подрыв ж/д в Брянской области, ФСБ никаких выводов не сделало. Ну, или же просто не способно.

Не смог остаться в стороны и бывший "министр обороны ДНР", полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин). Он язвительно напророчил, что происходящие в России диверсии - это еще даже не цветочки, а до "ягодок" доживут не все.

Удар по запасам топлива

После эффектного (и эффективного) удара беспилотников по нефтебазе во временно оккупированном Севастополе, на которой хранилось топливо и горюче-смазочные материалы в том числе для Черноморского флота РФ, неизвестные беспилотники "навестили" и Краснодарский край. В результате этого загорелся огромный резервуар с топливом на нефтебазе, которая находится в поселке Волна Темрюкского района. Фактически – по другую сторону Крымского (Керченского моста).

Площадь возгорания составила 1200 квадратов. Пожар тушили пять пожарных поездов и почти две сотни человек.

Этот сюрприз очень сильно разозлил оккупантов, так как топливо было предназначено для их нужд. Причем, самое интересное, что по данным из РФ еще после удара по мосту осенью 2022 года на этой нефтебазе расположили установку Пацнирь-С, однако, как видим, это не помогло.

Привет для смертоносных "птиц"

Досталось и аэродромам на территории страны-агрессора. Первый испытавший атаку беспилотниками – военный аэродром Сеща в Брянской области.

В результате этого был поврежден тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124. "Сейчас в строю около дюжины таких машин, всего построили 55. Возобновление производства сейчас невозможно", – сообщили российские Telegram-каналы.

А в Ленинградской области произошел "странный пожар" на аэродроме в Гостилицах, где в ангарах хранились военные вертолеты. Точной информации об ущербе пока что нет.

Ну что, продолжение следует?