Момент атаки дронов на Кремль попал на видео

В ночь на 3 мая два неустановленных беспилотника атаковали Кремль. В администрации президента РФ Владимира Путина заявили о "покушении" на российского диктатора и "теракте", за которым якобы стоит Украина.

Видео дня

Момент попадания обеих дронов попал на видео. Ролики появились в сети.

На опубликованных кадрах видно, как БПЛА подлетает в Кремль и врезается в одну из башен. В месте попадания вспыхивает огонь. Пламя на крыше Кремля еще некоторое время продолжает гореть.

Впоследствии у сети появились еще два видео. На одном пристальном пользователе сети заметили фигурки двух людей, которые в момент атаки сдираются на Сенатский купол Кремля.

Другое видео показывает, как уже "сбитый ПВО" дрон преспокойно пролетает над Красной площадью и врезается в башню.

Примечательно, что в пресс-службе Кремля ранее заявляли, что российские силы ПВО якобы "успешно предотвратили попадание" и сбили неизвестные дроны.

Москвичи же публиковали видео с дымом, поднимающимся ночью над Кремлем и писали в местных группах, что после взрывов вокруг Кремля выключили подсветку. Российские каналы напоминают: раньше это делали во время Второй мировой войны, чтобы не дать пилотам вражеской армии видеть объекты, которые они стремились атаковать.

В Кремле также заявили, что не намерены отменять парад на 9 мая. Россияне же устроили истерику из-за "атаки" и требуют "ответки" для Украины.

Напомним, ранее в России заявили о покушении Украины на Путина. По версии администрации российского диктатора, украинские дроны пытались ударить по Кремлю ночью.

Пропагандисты сочли нужным сообщить, что в ходе ночной атаки "Путин не пострадал". Там также заверили, что БПЛА якобы была выведена из строя "в результате действий военных и спецслужб".